Akvaristy rozděluje na dvě skupiny – lidi, kteří si akvárium pořídí domů a zajímají je co nejbarevnější ryby, a fajnšmekry, kteří vyhledávají spíše vzácné kusy a „špeky“, jakými jsou třeba sladkovodní jehly.

Sám je však kombinací obojího. Rybám a dalším tvorům za čtyřmi prosklenými stěnami věnuje veškerý svůj čas. „Doma dnes máme asi 160 akvárií, kde množíme ryby. Děláme to s manželkou sami a – přiznávám – někdy se stane, že to zkrátka nestíháme. Je to náročné,“ říká o svém koníčku, jemuž i s dalšími náležitostmi, které k jeho byznysu patří, věnuje vždy nejméně čtrnáct hodin denně. „A to včetně víkendů. Od ryb se v podstatě nehneme!“

Pro akvaristiku (a teraristiku) byl tak trochu předurčen. „V mém případě se jedná trochu o genetickou záležitost, protože můj dědeček míval zahradnictví, kde kromě pěstování kytek choval taky rybičky, ptáky, myši, no prostě na co si vzpomněl. Vše, co na fauna trzích najdete, to on už před nějakými šedesáti lety choval a pěstoval,“ vysvětluje Ivo Rudický z Kyjova.

TREND JE ZMENŠOVAT

Akvárium měl doma hned od narození a rybičky si okamžitě oblíbil. „Asi před patnácti lety se z mého koníčku stalo i povolání. Ukončil jsem předchozí podnikání v hračkách a šel do akvaristiky a teraristiky,“ vysvětluje přerod z nadšence v profesionála.

Ačkoliv má doma i výstavní nádrž na tři tisíce litrů, trend je dnes podle Iva Rudického spíše opačný. „Období, kdy všichni chovali velké ryby, pominulo. Souvisí to s dobou, kdy je trend vše zmenšovat. V módě jsou tak malá a nano akvária, kde se chovají malé rybičky nebo třeba krevety,“ říká chovatel, který lidem neváhá poradit, jak ryby co nejlépe nakombinovat, aby v místnosti co nejlépe vynikly.

Chovatelská vášeň aneb Davové šílenství na fauna trzích

Auty obestavěné nábřeží i silnice kolem Černé louky, stovky metrů dlouhá fronta, která se celé hodiny nezkracovala, všudypřítomní lidé s přepravkami, terárii i akvárii nebo jen plnými taškami. V neděli ráno se v oblíbeném ostravském výstavišti konaly tradiční Fauna trhy – burza s rybami, hlodavci, plazi, želvami, exotickými opeřenci i dalšími živočichy a také rostlinami. Zájem byl tradičně obrovský.