/VIDEO, FOTOGALERIE/ Netradiční koníček, který se stal živobytím. Pro rodáka z Ostravy Adama Čeladína bylo vrhání nožů zpočátku nezajímavé. Pak začal trénovat a nyní je pětinásobný mistr světa i úspěšný youtuber s 430 tisíci sledujícími. Učí speciální techniky i kaskadéry. „Začátečníkům stačí třeba nůžky nebo hřebíky,“ zmínil během návštěvy Deníku Adam Čeladín.

Reportáž s vrhačem nožů Adamem Čeladínem, 19. května 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Vrhá vším, co má hrot. Ze zabaleného šátku Adam Čeladín rozprostírá několik druhů nožů, dýky, hřebíky, nůžky nebo čakramu, kterou používala i Xena - bojovnice ve stejnojmenném seriálu. Uprostřed lesa nedaleko Vrbna pod Pradědem, kam se před pár lety přestěhoval, si kromě nožů chystá i dřevěný čtvercový terč.

S ikonickým černým šátkem na hlavě pak popisuje, jaké nástroje má k vrhání nejraději. „Nejlepší jsou tyto nože, které jsou vyráběné na míru,“ vysvětluje Čeladín a v rukou drží tři těžké nože, které ale s těmi klasickými mají společné jen krátké ostří.

Od tužek až po katany

Ačkoli se vrhání nožů věnuje už deset let, stále ho tento sport motivuje. „Je pravda, že když už člověk vyhraje několik šampionátů, tak potěšení klesá. Ale musím říct, že nejen závody, ale i celá naše vrhačská komunita a natáčení videí mě hodně naplňuje. Takže se teď už zaměřuji více na stránku mentora, než na tu osobní. Baví mě to čím dál víc,“ svěřuje se Čeladín.

Ostrava má čtyřnásobného mistra světa v házení nožem

Díky videím na YouTube, která mají i přes čtyři miliony zhlédnutí, se snaží k tomuto sportu přivést co nejvíce lidí. Prostřednictvím on-line světa je učí správné techniky nebo předvádí házení nejrůznějšími předměty s hroty - od tužek až po katany. Nejvíce ho motivuje zpětná vazba od sledujících. „Chodí mi fotky nebo videa od lidí, kteří se díky mně rozhodli začít s vrháním nožů. Dříve to byly stovky lidí, teď už jsou to i tisíce,“ pyšní se Adam Čeladín.

Přesto, že házet lze podle Čeledína vším, co má hrot, pro začátečníky doporučuje sáhnout po kvalitě. Záleží ale na rozpočtu. „Každý si může doma vyzkoušet hodit třeba hřebíkem nebo šroubovákem. Když člověk zainvestuje, lépe se mu pak hází,“ konstatuje s tím, že jeho oblíbené nože vychází asi na osm tisíc korun.

Čeladín, který tréninkům věnuje i hodinu denně, se soustředí například na techniky „half spin“ a „no spin“. U první techniky je důležitá vzdálenost od terče.

Zřídili westernovou školu pro milovníky divokého západu

„Musíte vychytat i malé krůčky od terče. Pak chytnete nůž, jako byste někomu podávali ruku, zamíříte, zatáhnete ruku a nůž pak před sebe vypustíte,“ popisuje. Pak se vrhač nožů postaví necelé tři metry od terče pověšeného na strom, napřáhne a hází přesně do středu. V případě techniky „no spin“ není vzdálenost důležitá. Nůž totiž nerotuje, jako u předchozí techniky, ale letí rovně přímo do terče.

Šest nožů za sekundu

Vše vypadá z pohledu diváka jednoduše, ale při vyzkoušení na vlastní kůži to tak snadné není a nůž padá na zem. Po pár pokusech už ale trefujeme terč nebo alespoň prostor pod ním. Pak si Čeladín vkládá do rukou tři nože a během sekundy jsou všechny tři zabodnuté v terči. „Jde o techniku no reload, kdy se nože vypouští jeden po druhém,“ říká rekordman, který jich takto zvládne hodit i šest za sekundu.

ZOH v Ostravě: Youtuber představil speciální video. A nechybí v něm ani Deník

Kdo při sledování Čeledína myslí na bezpečnost, nemusí. Klíč je podle něj v tom, být hbitý a dávat pozor na únavu. „Jednou se mi nůž odrazil do obličeje, ale většinou jsou tato zranění chybou vrhače samotného, protože je třeba unavený. Je dobré si dávat pozor i na čistotu. Jeden kolega z naší komunity vrhačů se říznul do prstu, dostal infekci a o prst přišel,“ vzpomíná Adam Čeladín.

V současné době se vrhač nožů soustředí především videa a prodej vrhačských nožů, jelikož navázal spolupráci se dvěma firmami. V blízké době chystá několik rozehřívacích závodů v Česku a pak se vydá na závody do Francie nebo Itálie. Pozvání už dostal i do Norska, kde by učil filmové kaskadéry.