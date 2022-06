Utkání sledoval z horní části sektoru B 2. V druhém poločase zaregistroval pod sebou incident mezi pořadatelskou službou a Baníkovci. Zvedl se a zamířil k místu dění. S pořadateli se začal hádat, pak si nasadil kuklu a stoupl si na betonový můstek u plexiskla, odkud sledoval hru. V té době měla Plzeň autové vhazování.

„Nevím, co mě to popadlo,“ vzpomínal později Michal Z. Na zemi zahlédl prázdnou lahev od rumu. Zvedl ji a hodil na hrací plochu. Jen těsně minul hostujícího hráče. „Byl to takový zkrat,“ kál se fanoušek, který hovořil o vlivu davové psychózy a také vypitého alkoholu. „Neměl jsem v úmyslu nikoho zasáhnout,“ tvrdil.

Rozhodčí přerušil hru, Michal Z. se vrátil na své místo. Ze zápasu odcházel poměrně spokojený, protože Baník sedm minut před koncem srovnal na 2:2. Radost mu ale nevydržela dlouho. Nedaleko stadionu ho zastavili policisté. Chtěli vidět jeho občanský průkaz, také si jej fotili. Důkazů k jeho usvědčení měli ochránci zákona dostatek.

Fanoušek nezapíral. Ke všemu se přiznal a projevil lítost. Baník tehdy dostal od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace pokutu ve výši pětadvacet tisíc korun. Michal Z. se s vedením klubu dohodl na uhrazení sankce formou deseti splátek po 2500 korunách. Osobně se také omluvil funkcionáři Baníku, který má na starost bezpečnost na stadionu.

Ani to ho ale nezachránilo. Případ se dostal až před Okresní soud v Ostravě, který mu v minulých dnech uložil dvanáctitisícový peněžitý trest a osmnáctiměsíční zákaz vstupu na fotbalová utkání. Rozsudek vynesený formou trestního příkazu je pravomocný.