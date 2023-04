Útěk od problémů

Motivací k pití alkoholu může být cokoli. Třeba u žen to může být postavení ženy jako takové ve společnosti. „Ženy musí zvládnout více rolí najednou. Jedná se především o kombinaci péče o domácnost, děti a v neposlední řadě toho, že chce vypadat dobře,“ vysvětluje expert.

Potvrzuje to i matka tříletého syna Romana S. „Od té doby, co jsem se stala matkou, se občas po náročném dni s dítětem těším na večerní sklenku vína. Tento pocit těšení se na víno jsem však před mateřstvím neměla. Nicméně nejde o každodenní záležitost,“ říká.

Alkoholismus je i u dětí

Muži mají k pití alkoholu většinou jinou motivaci. „Ještě jsem se nesetkal s tím, že by měl muž jako spouštěč péči o děti. Muži většinou požívají alkohol, protože jim chutná nebo kvůli neshodám v manželství. Případně po odchodu do důchodu zažívají pocit nudy, to je u žen ale stejné,“ říká Mohyla. K alkoholu však netíhnou pouze dospělí, ale i mladiství a dokonce děti.

„Rizikové období je zhruba od 12 let věku, kdy u dětí dochází k celé řadě hormonálních a vývojových změn. Tělo se s takovou zátěží velmi špatně vyrovnává. Děti v tomto věku mají často potíže s prospěchem ve škole, chodí za školu a začínají mít i konflikty s rodiči nebo vrstevníky, což velmi významně zvyšuje náchylnost k alkoholu, která může vést až k závislosti,“ vysvětluje adiktolog.

U mladistvých je ale léčba alkoholu složitější, jelikož v tom nevidí problém. "Ten začíná až v dospělosti, kdy alkohol začne negativně ovlivňovat jejich osobní i pracovní život," uzavírá Richard Mohyla.