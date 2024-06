Známá hudba z filmové ságy o Harry Potterovi linoucí se z reproduktorů u vchodu do kavárny zaujme nejednoho milovníka kouzelného světa. Dovnitř se dostanete ale i bez kouzelného zaklínadla „Alohomora!“. Majiteli Kouzelné kavárny je manželský pár z Polska Klaudia a Szymon, kteří už jednu kavárnu ve stylu Harryho Pottera provozují třetím rokem v Bielsko Bělé s názvem Trzy Miotły-Magiczna Kawiarnia. Teď se společně rozhodli společně prorazit i v Ostravě, kde podle nich tento podnik chyběl. „Chtěli jsme vytvořit něco skvělého a jedinečného, protože moje žena knihy o Harrym Potterovi četla desetkrát. Zvolili jsme proto styl fantasy, který dobře znala,“ vypráví Szymon.

Celá výzdoba kavárny, jež se nachází v podzemním podlaží, se nese ve stylu světa Harryho Pottera. Nechybí v ní nejrůznější ozdoby a detaily, které jsou s úspěšnou knižní sérií spjaty. Mezi dekoracemi tak neabsentuje například Prašivka proměněná v pohár nebo drak zavřený ve sklepení. Celý prostor lemují knihy a strop je ozdoben desítkami svíček, které se ve filmu objevují ve Velké síni v Bradavicích. Všechny dekorace si Klaudia vyrábí sama. „Nové věci se objevují v kavárně každých pár dní. Dostáváme na to samé pozitivní reakce,“ popisuje Szymon.

Návštěvníci si zde mohou vypůjčit i hábit nebo kouzelnický klobouk a vyfotit se například u atrapy vozíku s kufry na nástupišti 9 a 3/4, nebo se mohou ocitnout v imitaci kanceláře Dolores Umbridgeové. Menu, které má připomínat deník Toma Riddlea, se skládá z klasických nápojů, ale nechybí ani ty „kouzelné“. V nabídce najdete například máslový ležák, mnohoslibný lektvar nebo elixír štěstí, které jsou ozvláštněny i o tekutý led pro dokreslení správné magické atmosféry. Nadšenci Harryho Pottera zde mohou ochutnat i narozeninový dort od Hagrida nebo zlatonku či mandragoru.

„Máme spoustu nápadů, jak nabídku i podnik vylepšit, ale jdeme na to postupně. Zjišťujeme, co tady lidem chutná a co si objednávají, protože je jasné, že to může být od polské pobočky odlišné,“ vysvětluje spolumajitel. Kavárna láká jak ty nejmenší, tak i dospělé, kteří s celou ságou Harryho Pottera vyrostli.

Majitel kavárny upozorňuje na rezervaci stolu předem. „Je možné, že se bez rezervace najde místo, ale negarantujeme to. Na pátek už máme například rezervace plné,“ dodal Szymon. Otevřeno je každý den od pondělí do pátku od 14 do 20 hodin. Pevná pracovní doba se ale ještě bude do budoucna upravovat, aby se přizpůsobila zájmu návštěvníků.