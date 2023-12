Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity:

Rastislav Maďar.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nejvíc vděčný jsem v tomto roce za to, že ve významně podfinancovaném vysokém školství s námi kolegové nadále zůstávají na jedné lodi a dál společně vychováváme pro praxi tolik potřebné lékaře a další zdravotníky bez ohledu na to, že finanční ohodnocení vysokoškolských pedagogů je na dnešní dobu skoro až nedůstojné. Svou práci dělají srdcem a studentům, kteří za tu situaci nemohou, předávají bez ohledu na tíživou situaci ze sebe to nejlepší.