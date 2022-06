Radan Jünger, zřizovatel montessori školy, Ostrava-Hošťálkovice

I přesto, co se nyní děje kolem nás, si myslím, že komunálním volbám spíše dominují lokální témata. I v komunikaci k lidem se spíše koncentrují na bezprostřední věci týkající se mikroregionů. Přijde mi však, že například budování ultrapamátníků typu koncertní haly není to, co Ostravané potřebují. To je můj názor. Lidé nyní budou spíše řešit, za co si ten lístek do koncertní haly vůbec koupí nebo kde vezmou na byt.

Radan Jünger.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň