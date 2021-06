Josef Babka (KSČM), opoziční zastupitel Moravskoslezského kraje a Ostravy:

Josef Babka. Zdroj: KSČM

Je to důsledek ztíženého plánování jednotlivých oprav ve statutárním městě Ostravě, kde mámě tři resp. čtyři druhy vlastnictví komunikací a silnic. Dlouhodobě jsem prosazoval a prosazuji, aby tomu bylo jako v Praze, kde všechny komunikace vlastní, stará se a jednotně plánuje opravy či rekonstrukce město. Předpokládalo by to i změnu financování, kdy finance státu a kraje na silnice ve městě by přešly samozřejmě do „kasy“ města. Situace na „Petřkovickém mostu" je samozřejmě pro občany tragická. Na jednání zastupitelstva města jsem připomněl historickou událost výbuchu plynu na mostu Pionýru, kdy prostřednictvím tehdejší ČSLA byla Ostravice přemostěna ženijním mostem. Stejně tak si myslím, že stejné řešení mělo být použito v tomto případě, kdy ve skladech Státních hmotných rezerv by se našel most, kterým by Armáda ČR byla schopna Odru přemostit a nedošlo by ke současným komplikacím.