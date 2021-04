/FOTOGALERIE/ Komu patří nejvyšší bod v Ostravě? Nad touto otázkou se vedou nekonečné spory. Nejednou byl tento primát přisouzen Haldě Ema, mnozí uvažují o Hošťálkovicích, jasno o tom, že nejvyšší bod je u nich, mají díky okolí tamního vodojemu také v Krásném Poli. S tím ale nechoďte do Plesné!

Nejvyšší bod Ostravy? Plesná je přesvědčená, že to může být tento kopec směrem na Krásné Pole. | Foto: Deník/Petr Jiříček

„To my máme možná vůbec nejvyšší bod v celé Ostravě, ale nemáme to nikým změřené. Není to pro nás tak významná informace, abychom do toho dávali prostředky,“ říká starosta Hrbáč, podle něhož na titul nejvyšší bod Ostravy může aspirovat hned několik plesenských bodů.