ANO dosáhlo výsledku, na který u nás bývala zvyklá ČSSD

/SLEDOVALI JSME ON-LINE, FOTOGALERIE Z VOLEBNÍCH ŠTÁBŮ/ Spočteno, podtrženo, hotovo. Volby v Moravskoslezském kraji jasně vyhrálo hnutí ANO s hejtmanem Ivo Vondrákem v čele, drtivou porážku naopak utržila ČSSD, kterou v regionu vedl celostátní lídr Lubomír Zaorálek. K urnám přišlo 551 446 lidí, čímž účast dosáhla 55,86 procent.

„Jsem moc rád za to, jak jsme si vedli v Moravskoslezském kraji. Vnímám to jako důkaz toho, že za ten rok, co jsme ve vedení kraje, nahlížejí lidé na naši práci pozitivně,“ reagoval pro Deník na výsledky voleb hejtman Ivo Vondrák, který byl v sobotu ve štábu hnutí ANO v Praze.

ANO vyhrálo volby v kraji s výsledkem 35,42 % hlasů, druhé SPD získalo 13,87 % hlasů, třetí ČSSD pak 8,83 % hlasů. V roce 2013 přitom sociální demokraté v kraji vyhráli s výsledkem 26,38 %, v roce 2010 měli 29,13 % a v roce 2006 dokonce 40,54 %.

SČÍTÁNÍ HLASŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI JSME SLEDOVALI ZDE:

„Výsledek letošních voleb mě mrzí, protože jsme chtěli být silnou levicí a záleželo nám na to, aby model sociálního státu a sociální smír, se udržely,“ uvedl lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, který volby sledoval rovněž v pražském štábu strany.

ZAJÍMAVOSTI A POSTŘEHY Z PRŮBĚHU VOLEB NAJDETE ZDE:

Kompletní volební zpravodajství společně s rozhovory se zástupci jednotlivých stran najdete v pondělním tištěném vydání Deníku.

Na čtvrtém místě v kraji skončila KSČM (8,69 %). Lídr krajských komunistů Leo Luzar vyjádřil v sobotu večer pro Deník své zklamání nejen z výsledku strany, ale i z celkovým výsledku letošních voleb.

Překvapením nejen v celé republice, ale i v našem kraji, jsou pak Piráti s výsledkem 8,64 % na severní Moravě a 10,79 % v ČR. „Za cíl jsme si dali deset procent, takže je to rozhodně úspěch,“ řekl Deníku krajský lídr Pirátů Lukáš Černohorský, který se štábem slavil v klubu Fabric v Plynárenské ulici v centru Ostravy.

Přes pět procent se v kraji dostala také vzkříšená ODS (7,47 %). „Opravdový důvod k oslavám bude, až se dostaneme stabilně nad dvouciferný výsledek začínající dvojkou,“ částečně klidnil krajský šéf strany Pavel Drobil rozjeté oslavy v Modrém domě na Sokolské ulici v Ostravě.

Poslední stranou, která se bude mít svého poslance z Moravskoslezského kraje je KDU-ČSL s výsledkem 6,45 %. Lidovci, kteří se sešli v krajském sídle strany ve Frýdku-Místku, ale neskrývali zklamání. Oproti předchozímu volebnímu období totiž ztratili jedno křeslo. Ve sněmovně usedne jen jednička kandidátky Pavla Golasowská.

Naopak z favorizovanějších stran zůstali za očekáváním Starostové a nezávislí (2,64 %), TOP 09 (2,58 %), Zelení (1,20 %), Svobodní (1,07 %) nebo Realisté (0,66%).

Kolik budou mít zvolené strany poslanců z Moravskoslezského kraje?

V dolní komoře Parlamentu zasedne:

- 10 kandidátů z hnutí ANO (+5 proti roku 2013)

- 3 Okamurovci (+3)

- 2 sociální demokraté (-5)

- 2 komunisté (-2)

- 2 Piráti (+2)

- 2 občanští demokraté (+1)

- 1 lidovec (-1)

Podívejte se také na snímky z volebních místností v Moravskoslezském kraji:

Den první:

Den druhý: