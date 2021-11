Jak Deník opakovaně upozorňoval (například zde), ve směru z Hlučínské ulice, kde je kvůli tramvajové rekonstrukci silnice zcela uzavřena, svítila na semaforech půl minuty zelená. To znamenalo, že v té době křižovatkou prakticky neprojelo žádné auto.

Poté, kdy Deník na problém upozornil Ostravské komunikace, se podařilo viníka odhalit. Byla jím v blízkosti křižovatky zaparkovaná vozidla stavařů. Řešení v podobě přeparkování se přímo nabízelo, s tím ale stavaři měli evidentně potíže…

Stavaři

Mluvčí Ostravských komunikací Eva Kijonková k tomu před několika dny uvedla: „Bohužel, na uvedeném vjezdu do křižovatky jsou hned v několika pruzích stojící vozidla stavby. Stavebníci nejen vjíždějí do prostoru křižovatky, s čímž se počítalo, ale parkují tady i v místech křižovatky, kde měl zůstat volný prostor,“ konstatovala Kijonková a dodala: „To, že vozidlo zastaví na takzvané indukční smyčce a neodjede, si řadič semaforu vyhodnotí jako poruchu nebo dopravní problém. Výsledek v řízení křižovatky je pak opačný, než měl být. To znamená, že zelená se prodlužuje v ,ucpaném´ směru.“

Podle původního upraveného řazení měla v uvedeném směru svítit zelená pouze pět sekund pro případný průjezd techniky. Nevhodně parkující auta stavařů však způsobila křižovatkový chaos. Nejelegantnější řešení by podle Kijonkové bylo posunutí parkujících aut mimo indukční smyčku. To se ale nestalo.

Razantní zásah

Počátkem týdne se Deník vrátil ke křižovatce a zjistil, že se v podstatě nic nezměnilo. Vozidla sice parkovala o několik metrů dále, na semaforech však stále půl minuty zbytečně svítila zelená. Ostravským komunikacím nakonec nezbylo nic jiného, než provést razantní zásah do křižovatkového systému.

„Ostravské komunikace vyřešily problém se světelnou signalizací technickým zásahem do řízení celé křižovatky. Ve spolupráci se specializovanou firmou vybavily semafory novým softwarem. Software byl připraven tak, aby co nejvíce zkrátil i při pseudokoloně stavebních strojů interval zelené pro průjezd ve směru z a na Hlučín. Tím se celá situace vyřešila i bez omezení stání a nájezdů pro stavaře,“ vysvětlila Kijonková.