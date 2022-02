Obří Mrija, největší nákladní letadlo světa, přistála v Ostravě

"Pracuji jako šéfpilot pro tuto společnost téměř 20 let a s tímto strojem létám od roku 2001, to znamená 13 let. Naše mise je nyní pro Spojené národy, budeme odlétat zítra ráno. Naposledy jsme s Antonovem letěli v listopadu z nějaké mise v Africe, pak do Rigy a z Anglie jsme vezli nějaké součástky do strojů do Toronta v Kanadě," dodal pilot.

Podívejte se na video příletu AN-225 na ostravské letiště v Mošnově

Zdroj: Youtube

Obří Mrija dále těší letecké nadšence, veřejná prohlídka je zrušena

Na největší letadlo světa se pak přijeli podívat fanoušci nejen z tuzemska, ale také z Polska a Slovenska. Jak Deník informoval, AN-225 Mrija byla tehdy naložena těžkou vojenskou technikou.