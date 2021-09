Vnitřní zážitkové bazény, venkovní vyhřívané bazény, wellness, saunový svět se spoustou zeleně a mnoho dalšího. S tímto převzatým záměrem chtějí do Ostravy vstoupit společnosti Maximus Resort coby investor a společnost Infinit coby budoucí provozovatel Akvacentra Maximus Infinit Ostrava.

Svůj záměr však podmiňují nutností provozovat i stávající Vodní areál Jih, jež je nyní v rukou městské společnosti Sarezy. Z dlouhodobého hlediska by to pomohlo nejen co do atraktivity areálu, ale i finančně.

„Podle smlouvy o provozu Vodního areálu Jih platí Sareza městu 900 tisíc korun ročně, naopak město Sareze za dostupnost služby veřejnosti hned 2,8 milionu korun ročně,“ uvedl náměstek ostravského primátora Radim Babinec (ANO), který má na starost veřejné zakázky a majetkový odbor. Nový zájemce je podle něj městu připraven platit čistých 500 tisíc korun ročně.

„Ve spolupráci s městem je schopen zajistit pevnou cenu za plavání, na což je schopen si vydělat jinými provozy, jako je wellness či sauna,“ objasnil Babinec.

Čekají na další zájemce

Město však nebude prodávat pozemky svěřené městskému obvodu v místě fotbalového hřiště konkrétnímu zájemci a vybízí další potenciální zájemce o předložení kvalitních návrhů.

Neprodloužilo však společností Maximus Resort nabídnutý návrh pro podání nabídek z 30. listopadu o další dva měsíce, jak navrhoval opoziční zastupitel Ostravy-Jihu Dalibor Mouka (LEČO), který o netransparentnosti hovořil, aby měli s kvalitními projekty možnost přijít i případní další zájemci. Více než dvouměsíční termín je podle zastupitelů k přípravě dostatečně dlouhý.

Společnost Maximus Resort mezitím počítá s realizací akvacentra o rozloze 12,5 tisíce metru čtverečních (v případě zájmu i s bazénem se čtyřmi dráhami v další etapě) a až 250 parkovacími místy pro návštěvníky (a rezervou pro další stání).

Vodní areál Jih.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Městu nabízí 1500 korun za metr čtvereční prodávané plochy. Požaduje však zmíněný Vodní areál Jih do pronájmu na 15 let s opcí na dalších 15 let a závazek, že do něj město do tří let investuje tři miliony korun. Kdyby akvacentrum do pěti let nevzniklo, vrátil by se areál zpět městu.

Jih: Teď, nebo začít znova

Právě Ostrava měla podle opozice vzít projekt za svůj. „Jsem proti záměru. Viděli bychom jako žádoucí, aby byl aquapark vybudován městem,“ řekl zastupitel Ostravy Martin Juroška (KSČM).

„Odjakživa říkám, že projekty typu aquaparku má budovat soukromý investor,“ nesouhlasí primátor Tomáš Macura (ANO). „Je zbytečné, aby město strkalo hlavu všude, obzvlášť tam, kde daleko lepší službu udělá privátní kapitál,“ kontruje.

A že to skutečně bude kvalitní služba, ať už v podání Maximus Resort a Infinit, či jiného zájemce, si Jih hodlá pohlídat.

„Je to pro nás velmi významná lokalita, jejíž rozvoj by občanům pomohl. Zastupitelé Jihu budou velmi pečlivě kontrolovat výběr zájemců,“ přislíbil starosta obvodu Martin Bednář (ANO).

„Pokud se však nyní nenajde soukromý investor, budeme muset začít projektovat znova, protože jde už o starší projekt,“ připomněl Bednář. Zhruba před deseti lety totiž byly očekávané náklady na vybudování naprojektovaného aquaparku 350 milionů korun.Zastupitelé Jihu se záměrem prodat pozemky o celkové rozloze téměř 41 tisíc metrů čtverečních souhlasili letos v červnu, zastupitelé města minulý týden.