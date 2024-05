Reakce slovenských, českých i světových politiků na středeční atentát na slovenského premiéra Roberta Fica představují převážně slova o odsouzení činu a přání brzkého uzdravení premiérovi. Podobný čin nemá v moderních dějinách Slovenské republiky obdoby. Deník přináší názory studentů ostravských vysokých škol na středeční násilný čin a jeho možné následky.

Slovenský premiér Robert Fico. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Už týden je slovenský premiér Robert Fico hospitalizován v Rooseveltově nemocnici v Banské Bystrici. Podle posledních informací zveřejněných samotnou nemocnicí je při vědomí a mimo bezprostřední ohrožení života. Těžká střelná poranění břicha i končetin utrpěl šéf slovenské vlády ve středu 15. května na náměstí ve městě Handlová, kde byl na výjezdním zasedání vlády. Střelce policie ihned po útoku na místě zadržela.

„Moje první reakce, když jsem se o atentátu dozvěděla, byl šok. Nevěřila jsem, že se něco takového mohlo stát,“ řekla slovenská studentka Ostravské univerzity (OU) Tereza. Poté ale začala Tereze událost logicky zapadat do kontextu slovenské společnosti, která se podle ní poslední roky silně radikalizuje a polarizuje. „Je to tikající bomba, která už očividně vybuchla,“ popsala Tereza tamní situaci. V neposlední řadě se k její reakci přidalo také odsouzení brutálního činu. „Násilím se věci neřeší. V tomto případě mi to přišlo spíše kontraproduktivní než produktivní řešení,“ uvedla Tereza.

Násilí a politika

Napětí ve slovenské společnosti je znatelné hlavně od září loňského roku, kdy se v zemi uskutečnily předčasné parlamentní volby. Právě v tomto období internet obletělo video, ve kterém se strhla potyčka mezi bývalým slovenským premiérem Igorem Matovičem (OĽaNO) a aktuálním ministrem obrany Robertem Kaliňákem (SMER). Napjaté vztahy se tak netýkají pouze občanů mezi sebou a občanů směrem k politikům, ale i politiků navzájem.

„Myslím si, že politici budou celé situace zneužívat. Každá strana pro svůj prospěch, pošpinění druhých politických stran a vznikne ještě větší vlna nenávisti, řekl student Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Jiří. Radikalizující se situaci na Slovensku Jiří vnímá také jako přeorientování celé země směrem na východ a východní hodnoty vzdalující se demokracii.

Na smířlivý dialog je ještě brzy

Naděje na uklidnění vyostřeného politického dialogu přišla právě po atentátu. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její zvolený nástupce Peter Pellegrini (aktuálně stále předseda strany HLAS) navrhli uspořádat kulatý stůl pro lídry všech sedmi parlamentních stran. Pozvánky přijaly všechny opoziční strany i vládní HLAS. Zbylé dvě strany z vládní koalice – SMER a SNS – se zúčastnit odmítly. Nakonec tak svou účast odvolal i Peter Pellegrini. Ve svém projevu zveřejněném na Facebooku sdělil, že na kulatý stůl ještě nenastal čas. Občany také vyzval k tomu, aby se nenechali unést negativními emocemi.

„Přála bych si, aby převládla ta vlna solidarity a odsouzení násilí, která je momentálně nejvíce viditelná. Taky aby to byl spíše takový budíček pro společnost, že radikalizovat a polarizovat není ta správná cesta, protože ta má velmi špatné následky,“ uzavřela Tereza.