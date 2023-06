Po převratu na ostravské radnici se z toho pro politiky stalo jedno z hlavních témat. O co jde? Je třeba se zaměřit na dění v Dopravním podniku Ostrava (DPO). Hnutí Ostravak, které převzalo odpovědnost za dopravu ve městě, řeší hned několik otázek…

Nové vedení města připravuje v DPO forenzní audit, který má zjistit, jak se tam hospodaří s penězi, zda je není možné vynakládat efektivněji. Důvodem je každoročně se zvyšující částka, kterou město dofinancovává chod podniku.

„Chceme se podívat, proč DPO od roku 2018, kdy dostával 1,2 miliardy, potřebuje navýšit dofinancování na dnešních asi 2,2 miliardy,“ vysvětlil krok Břetislav Riger (Ostravak), který se po posledním zastupitelstvu v minulém týdnu na základě rozhodnutí jeho hnutí stal novým náměstkem primátora pro dopravu a investice.

„Brzy budeme na dotaci 2,5 miliardy korun, je proto třeba se podívat, jak jsou tam konzumovány finanční prostředky, přestože oceňujeme, že v Ostravě máme evropskou kvalitu MHD,“ souhlasí opoziční zastupitel Josef Babka (Ostravská levice).

„Audit není to nic odstrašujícího, není to nic proti ničemu, je to zkrátka nástroj ke správnému řízení. Sám jsem v minulosti vedl kontrolní skupinu, která se zabývala hospodařením v DPO. Pokud o tom rada rozhodla, nic nenamítám,“ dodal letitý politik.

Kritika bývalého primátora

Zdrženlivější je bývalý primátor Tomáš Macura (Jdeto!!!). „Požadovat mimořádný audit v dopravním podniku nebo odklad zavedení připravovaných změn jízdního tarifu jsou jistě právem nového vedení města, resp. nového náměstka pro dopravu, jsou-li k tomu racionální důvody. Osobně se však domnívám, že zde jde jen o politické gesto ze strany hnutí Ostravak snažící se vyvolávat laciný a hlavně nepravdivý dojem, že vše před jejich návratem do vedení města bylo špatně," obává se Tomáš Macura.

„Je proto na místě připomenout, že případná kritika DPO je v prvé řadě kritikou současného primátora a jeho stranických předchůdců v pozici náměstků pro dopravu, protože resort dopravy má několik let v gesci právě ODS. Hnutí Ostravak mělo, i coby opoziční hnutí, po celou dobu své zástupce v dozorčí radě DPO, dopravní komisi, finančním i kontrolním výboru, tedy ve všech orgánech, ve kterých měli prostor nebo dokonce povinnost, své případné pochybnosti či podezření řešit. Žádný takový podnět však nikdy nedali," vrátil se v čase předseda zastupitelského klubu Jdeto!!!

Metro se odkládá. Jih v naději

Nejméně o půl roku se odkládá také projekt transformace tramvajové dopravy a takzvaného „ostravského metra“, který měl klást větší důraz na páteřní linky a rychlejší přepravu na úkrok přestupů. V platnost měl vstoupit v září nebo v prosinci, nyní to bude nejdříve koncem jara příštího roku.

„Máme ve městě technické limity, které nám neumožňují dělat optimální řešení pro tento projekt. Jestliže nám ‚osmička‘ zahltí smyčku na Vřesinské, že už se tam nevejdou spoje z Jihu, tak to musíme udělat jinak, ne tu linku z Jihu zrušit. Nedělejme polovičatá řešení ani pokusné králíky na občanech,“ popsal Riger, co mu na „metru“ vadilo. Společnými silami s DPO se bariéry pokusí odstranit. „Některé neprodiskutované kroky, zejména ve vztahu k Jihu, byly spíše na škodu, a byly brány čistě z ekonomického hlediska, což v MHD nejde. Je to služba pro občany. Za pozdržení a vypilování projektu jsme rádi,“ souhlasil rovněž Babka.

Srovnatelnou odezvu jako „metro“ vyvolalo mezi lidmi na konci minulého roku zrušení desetiminutového tarifu v jízdném. Ostravak ho chce znovu zavést. „Podívejme se třeba na stát, který se vrací k jednodenní dálniční známce. Tady to je obdobné. Když skočíte na tři zastávky do MHD, tato jízdenka vám stačí a zákazník má právo vybrat si jízdenku,“ řekl dopravní náměstek primátora, podle něhož je nejvíce černých pasažérů na krátkých vzdálenostech.

„Když bude mít člověk větší možnost volby, může to i tomuto nešvaru pomoci. Zrušením nejkratší jízdenky šlo o zdražení dopravy, aniž by se to řeklo nahlas,“ dodal Riger, podle něhož by lidé spíše přijali konstatování o nutném zdražení, které podle něj v prozatím nespecifikované budoucnosti nejspíše bude muset nastat, desetiminutový tarif chce však vrátit.

DPO: bez komentáře, jednáme

„Zejména pojíždění v centrální části města je obvykle do 10 minut a tomu by měla odpovídat i jízdenka,“ opět souhlasila opozice ústy Josefa Babky, jehož Ostravská levice dlouhodobě prosazuje bezplatnou dopravu ve městě, byť by tento krok paradoxně znamenal zvýšení finanční spoluúčasti města na provozu DPO. „Chtěli jsme to zavést postupně, nejprve pro děti do 15 let, přičemž by to rozpočet zatížilo několika desítkami milionů korun, místo toho dotace na jiné výdaje nabobtnala za pár let o miliardu,“ vysvětlil Babka postoj levice.

„K připravované změně jízdních řádů DPO včetně zavedení tzv. ostravského metra byl počátkem roku svolán mimořádný pracovní seminář zastupitelstva, kde byl dán dostatečný prostor pro vysvětlení změn i diskusi. Pokud si dobře vzpomínám, ze zastupitelů za hnutí Ostravak nedorazil ani jediný. O koncepční práci to rozhodně nesvědčí,“ uvedl Macura.

Dopravní podnik o všech třech tématech – audit, metro, jízdné – s městem jedná, zatím se však zdržuje komentářů. „V tuto chvíli se o všech těchto projektech intenzivně jedná s novým vedením města. O konkrétním výsledku budeme veřejnost včas informovat,“ uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová.