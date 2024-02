Nechci si hrát na soudce a nepřísluší mi vyjadřovat se k posudkům jedné nebo druhé strany. Ridera má posudek, Diamo má posudek. Ten materiál je hrozný na první pohled i pro laika – je to nevytříděný odpad a není to v pořádku. Jestli ho tam navezla Ridera, Diamo, nebo někdo jiný, to je otázka dokazování, odpovědnost za úložné místo ale nese Diamo.

Povinnost za dodržování podmínek nese Diamo. Prostě se tam vozilo, co bylo po ruce – stavební suť a různé demoliční odpady. Jak se to komu hodilo. A Diamo tomu přihlíželo, přestože má ze zákona povinnost úložné místo zabezpečit. Jde evidentně o nezpracovaný demoliční materiál, včetně střešních krytin, trámů, lepenek, asfaltu, oken, to vše v takové podobě, jak to zrovna bagry strhly a nabraly. Mám spoustu fotek v telefonu, mnohokrát jsem byl na místě jako zástupce výboru, viděl jsem na vlastní oči, jak tam ten odpad vozí, a vše mám podložené.

Nový ředitel Diama Ludvík Kašpar nezvládl uřídit ani výstavbu vzdušné stěny, podle zveřejněných informací se tam nejvíc odpadu navezlo za jeho vedení. Vzdušné stěny se bez potřebných povolení změnily na zasypané stěny a projekt sanace odstranění hořlavé složky s linkou, který měl stát podle posudku Diama jen 1,2 miliardy korun, šel k ledu a Diamo představilo nový záměr za 2,7 miliardy, který v zásadě znamená, že haldu nechají, kde je. A to přestože v roce 2021 komise ministerstva průmyslu a obchodu doporučila haldu rozebrat a uhasit stejně jako haldu Radvanice v Čechách. Teď bude nová komise, která nám nepochybně sdělí, že nejlepší je nechat haldu dohořet a ta nám tu bude trávit ovzduší dalších 100 let.

Jsem členem výboru pro životní prostředí a zemědělství MSK, a toto téma je mi dlouhodobě blízké. Kolem rekultivace haldy a tehdejší sanace se pohybuju asi sedm let, v minulosti jsme likvidovali dosluhující linku zpracování uhlí na Karvinsku. To, že je Halda Heřmanice obrovský problém, je zřejmé, vždyť ředitel státního podniku veřejně přiznal existenci nebezpečných kalů v kalových nádržích, jejichž hráze už hoří.

Řekl, že sestaví pracovní skupinu, která to bude řešit a najde smysluplné pokračování. Jenomže sestavená skupina je stejně složena z lidí z Diama, České inspekce životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje, přičemž všichni tito lidé mnou byli v minulosti osloveni, ať se problémem zabývají, a nikdy to nikdo z nich neudělal. Došli mi proto kompetentní lidé, s nimiž bych mohl hledat cestu, jak problém řešit, a rozhodl jsem se obrátit na občany o vyslovení podpory problém řešit.

V petičním výboru máte i známá a svým způsobem vlivná jména.

Pan senátor Václavec za lidi skutečně bojuje. Sám na haldě nechával dělat měření kontaminace. Zajímavé je, že to konečně zajímá i polské politiky, kterým není lhostejno, že se u hranic něco uvolňuje do ovzduší a spodních vod. Některé látky jsou překročeny mnohonásobně nad limit, ale protože to nejsou běžně sledované látky v kontaminaci vod, nikdo se tím dosud moc nezabýval. V petičním výboru jsou tedy jak místní obyvatelé, kterým to vadí, tak odborníci v oblasti zdraví a životního prostředí.

Diamo argumentuje, že halda životnímu prostředí v Ostravě nijak zásadně neškodí, že jde o zákulisní boj o státní miliardy…

Že jde o boj o miliardy? Ano, sanace hořící haldy v Radvanicích v Čechách stála asi tři miliardy, tady to určitě budou taky miliardy. Ale Radvanice mají zhruba tisíc lidí a haldu Diamo nechalo rozebrat a uhasit, zatímco Ostrava s 280 tisíci obyvateli si to nezaslouží. Ostravany může halda trávit dalších sto let? Dívejte, od srpna se bude platit pokuta 50 tisíc korun za každá kamna, která nebudou mít normu Euro 4, což je v evidenci města na Ostravsku asi 640 kotlů z původních asi tří tisíc, ale tato halda nevadí? Když vidím, jak se řeší, či spíše neřeší proces kontaminace vod v Bečvě, nechtěl bych, aby to v Ostravě dopadlo stejně s haldou. Je to zbytečný zdroj kontaminace ovzduší, který tady nemá co dělat. Nechci, aby se lidé na Ostravsku beztrestně trávili jako ryby v Bečvě.

Co si od petice slibujete?

Cílem je získat alespoň deset tisíc podpisů, pak se díky tomu budu snažit iniciovat jednání na petičním výboru v poslanecké sněmovně potažmo i senátu. Doufám, že do března až dubna získáme zbytek potřebných podpisů. Vláda musí konat, aby příroda a lidé nebyli vystavováni rizikům.