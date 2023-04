/FOTO, VIDEO/ Odpuzující autovrak dodávky několik měsíců hyzdil prostor před kostelem v Ostravě-Zábřehu. Nacházel se poblíž kostela Svatého Ducha ve Výškovické ulici. Poblíž jsou obchody a zábavní centrum, přes silnici je Kino Luna. Deník celou situaci kolem autovraku zmapoval.

Vrak dodávky hyzdil parkoviště u kostela, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Na autě scházely registrační značky, chybělo jedno kolo, uvnitř vozu byl neuvěřitelný nepořádek a poházené nářadí. Pochmurnou atmosféru dotvářely poničená karoserie a rozbité zrcátko. O vozidlo v průběhu měsíců opakovaně projevily zájem společnosti provádějící ekologickou likvidaci, jejichž zástupci nechali za stěrači lístky.

„To auto už tady stojí několik měsíců. Vypadá to hrozně,“ uvedla před nedávnem prodavačka v jednom z obchodů. Nejen ona, ale i další lidé proto uvítali, když vrak před několika dny zmizel. „Byla to ostuda. Copak to ale muselo trvat tak dlouho?“ pokrčila rameny žena procházející kolem kostela.

Deník zmapoval historii stojícího vraku i kroky úředníků.

První zmínka o autovraku se objevila už v září 2022. Tehdy o něm strážníci informovali městský obvod. Podařilo se také zjistit provozovatele, kterému úředníci v říjnu 2022 zaslali výzvu k odstranění vozu. Auto současně polepili výzvou k odstranění.

Ještě v říjnu si výzvu převzal provozovatel, který však nereagoval. Letos v lednu následovala opakovaná výzva adresovaná provozovateli, který před několika dny vozidlo z parkoviště konečně odstranil. Jak Deníku řekla mluvčí radnice Ostrava-Jih Gabriela Gödelová, provozovatel auta sám dodávku nepoužíval. Tím byla osoba jemu blízká.