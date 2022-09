Za polského šamana se u soudu přimlouvali vězeňský kaplan, starostka i konzulka

„Odborná obec nyní otevírá téma, zda konečně není čas na dekriminalizaci psychedelik včetně ayahuascy,“ uvedla zástupkyně Psyres Monika Rohlenová a dodala: „Ayahuasca je celosvětově rozšířený fenomén, který si získává stále větší pozornost také v moderní západní společnosti. Psychedelický nápoj, připravovaný z jihoamerické liány Banisteriopsis caapi, je v posledních letech předmětem řady vědeckých výzkumů a v některých částech světa se využívá například k léčbě závislostí. Mluví se o jeho využití v psychoterapeutické praxi, při léčbě závislostí a depresí.“

Do lebky šamanovi vyškrábali díru. Po brutálním zákroku žil ještě rok

Ayahuasca obsahuje látku DMT, která je zařazena mezi omamné a psychotropní látky. A právě to „zlomilo vaz“ polským manželům Jaroslawu a Karolině K. Cizinci žijící na Novojičínsku podle žaloby pořádali jihoamerické rituály.

Soud

On vystupoval jako šaman, ona jako jeho pomocnice. Dělo se tak v jejich domě v Heřmanicích u Oder i na dalších pronajatých místech. Součástí seancí měla být konzumace nápoje ayahuasca. Po jeho vypití se lidé dostávají do transu a prý jsou schopni vstoupit do jiných dimenzí a mluvit s duchy. Sezení probíhala několik let. Konala se v průměru dvakrát měsíčně. Byla určena klientům z Polska, Rakouska, Německa, Norska, Nizozemí a Velké Británie. Každý z účastníků zaplatil v přepočtu deset tisíc korun. Rituály podstoupilo bezmála 1500 lidí, někteří opakovaně.

První svého druhu v Česku. Ostravský rozsudek za ayahuascu budí i vášně a debaty

Soud neuvěřil obhajobě Jaroslawa K., který tvrdil, že podávané nápoje neobsahovaly ayahuascu s DMT. Přiznal pouze, že ayahuascu sám užil. „Abych mohl vést ceremonie v návaznosti na tradice,“ vysvětlil. U ostatních prý využil jiné techniky k navození potřebného stavu. „Sám jsem vypracoval takovou metodu, kdy to není nutné. Jsem hrdý na tuto metodu,“ uvedl muž, který chtěl podle svých slov konat jen dobro. Také Karolina K. vinu odmítla. Po celou dobu prý věřila, že vše, co dělá její manžel, je legální. „Nic jsem neudělala, nic jsem neobjednávala, nikomu jsem nic nedávala,“ prohlásila Karolina K.

Krajský soud v Ostravě letos v lednu vyměřil Jaroslawu K. osm a půl roku žaláře, jeho manželce o tři roky méně. Oba se odvolali k Vrchnímu soudu v Olomouci. Termín odvolacího řízení dosud nebyl stanoven.

DMT

Dimethyltryptamin (DMT) je velmi silný, přírodně se vyskytující halucinogen produkovaný rostlinami a přítomný ve stopovém množství i v lidském těle. Důkazy naznačují, že endogenní DMT hraje důležitou roli pro řadu procesů v periferním a centrálním nervovém systému a může působit jako neuropřenašeč. Díky své úloze v signalizaci nervového systému může být DMT užitečným experimentálním nástrojem při zkoumání fungování mozku a může být také užitečným klinickým nástrojem k léčbě úzkosti a psychózy. Vykazuje podobnosti s dalšími halucinogeny, jako je LSD a psilocybin.

Zdroj: wikipedia.org

Sledovaná kauza rituálních seancí: Polské šamany čeká vězení a vyhoštění

Nadační fond Psyres



„Psyres je nadační fond pro výzkum psychedelik, jehož posláním je zajistit finanční podporu českým vědeckým projektům a pracovištím, která se zabývají inovativními léčebnými postupy v oblasti duševních onemocnění, kam asistovaná léčba pomocí psychedelik v dnešní době patří.“ Zdroj Psyres