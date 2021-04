Libor Grygar, Jiří Srba, Jana Vajdíková. Trojice ostravských politiků ode dneška konečně vystupuje v ostravském zastupitelstvu jako Klub zastupitelů bez politické příslušnosti. Po roce a čtvrt od chvíle, kdy přestali být členy strany.

„Vzhledem k tomu, že už ani jeden z nás, původně zvolených zastupitelů ČSSD, nejsme členem této strany, zanikl tím i klub zastupitelů ČSSD,“ řekla Deníku zastupitelka Jana Vajdíková. „Členy nejsme už více než rok, a to v souvislosti se zrušením organizací v Ostravě. Změnu názvu klubu jsem oznámila panu primátorovi v polovině března. Až nyní byla oficiálně oznámena,“ dodala Vajdíková.

Snaha o to, aby trojice zastupitelů nevystupovala pod hlavičkou sociální demokracie, se však vedla už znatelně déle. „Okresní předsednictvo ČSSD žádalo primátora už v únoru 2020 o změnu názvu klubu, protože v něm strana neměla žádné své zástupce. A to už od přeregistrace členů někdy v prosinci 2019, kdy se tato trojice zastupitelů do strany už nepřihlásila,“ přiblížila pro Deník genezi jednání Petra Krejčířová, tajemnice krajského předsednictva ČSSD v Moravkoslezském kraji.

A David Witosz, zastupitel města za Piráty, této příležitosti ihned využil ke kondolenci straně. „Klub ČSSD zastupitelstva Ostrava zanikl. R.I.P.,“ vyťukal v úvodu zastupitelstva na sociální sítě.