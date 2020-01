Až tu bude po sezoně, mizím do Alp, tvrdí instruktorka lyžování z Ostravy

/FOTOGALERIE/ Byť začínají na Skalce zasněžovat od středy a otevření levé půlky sjezdovky předpokládají o víkendu, neznamená to, že by Barbora Kalíšková neměla co na práci.