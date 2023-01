Exkluzivně v Deníku: co říkají osobnosti z Ostravy na 1. kolo volby prezidenta

Naopak místopředseda ANO a moravskolezský hejtman Ivo Vondrák, který před prvním kolem vyjádřil podporu Petru Pavlovi, ve štábu ANO dle informací Deníku vůbec nebyl. Na dotaz novinářů, co říká Babiš na to, že i ve druhém kole bude Ivo Vondrák volit Petra Pavla, odpověděl, že hnutí ANO není hnutí jednoho muže a dál to nechá bez komentáře. O rebely z Ostravy, tedy o členy hnutí ANO, kteří před prvním kolem podpořili Petra Pavla (kromě hejtmana i primátor za ANO Tomáš Macura a náměstkyně primátora za ANO Zuzana Bajgarová) se Babiš otřel i při dotazu na to, jak má vyřešeno nástupnictví ve straně, pokud by se stal prezidentem. „Nebudu tady jmenovat kolegy, kteří hlasovali pro pana Pavla,“ řekl Babiš.

Ivo Vondrák svou volbu pro druhé kolo Deníku potvrdil. „Držím své stanovisko, neměním náladu, podle toho, jak fouká vítr. Jsem a zůstanu konzistentní ve volbě generála Pavla,“ řekl Deníku. Podobně se Deníku vyjádřila i náměstkyně primátora za ANO Zuzana Bajgarová: „Ve druhém kole budu volit stejně jako v prvním. Tedy pana generála Pavla.“ Naopak jiní čelní představitelé ANO v kraji, například poslanci Zuzana Ožanová nebo Josef Bělica, za Babišem stojí.

Voliči v Moravskoslezském kraji budou pro Babiše mimořádně důležití ve druhém kole, protože Babiš tady získal 44,86 % hlasů a pouze v Ústeckém kraji byl ještě úspěšnější. Babiš už deklaroval, že pojede na návštěvu do regionů, Petr Pavel přímo řekl, že se do Moravskoslezského kraje chystá. Bude tedy mimořádně zajímavé sledovat, jak a s kým po boku zkusí oba kandidáti dostat voliče v Moravskoslezském kraji na svou stranu.