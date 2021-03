Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už ve středu po jednání vlády uvedl, že uvažuje o výměně dosavadní hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve v komentářích k situaci v Česku poukazoval na to, že Blatný nemá v okolí dost dobrých úředníků. Ostravská šéfka krajských hygieniků, sedmapadesátiletá lékařka, na druhý den potvrdila, že nabídku dostala.

Po dnešku je jasné, že za pár dní Svrčinová Rážovou ve funkci hlavní hygieničky vystřídá a povede tedy hygieniky v celé zemi.

O místo hlavní hygieničky se ucházela i v minulosti. Kvůli novému služebnímu zákonu ji ale nebyla jako dostatečná kvalifikace uznána předchozí práce pro Evropskou komisi, kde dělala audity pro kontrolní systémy bezpečnosti potravin.

Jdu hlavně pracovat

V nové funkci chce Pavla Svrčinová podle svých slov hlavně pracovat. "Když se to rozhodlo a seděli jsme s mužem, tak jsem mu říkala, že nejvíce by to asi potěšilo moji mámu. Moje maminka byla velmi uznávaný ostravský hygienik. Já jdu pracovat, už si nepotřebuju budovat nějaké ego v mém věku," uvedla Svrčinová.

Domnívá se, že významných profesních úspěchů už dosáhla.

"Myslím si, že jsem jediný hygienik, který se kdy dostal do pracovního poměru u Evropské komise. Navíc jsem byla z regionu, kolegové, co tam se mnou pracovali, byli všichni z centrálních orgánů," řekla Svrčinová, která zároveň přednáší i na Ostravské univerzitě.

Premiér Babiš: Je jedna z nejlepších

Babiš ve čtvrtek v ČT uvedl, že Svrčinovou považuje v oboru za jednu z nejlepších. Doufá v to, že půjde do médií a bude tváří, které lidé uvěří. "Myslím, že to není pro členy vlády, aby dělali nějaké predikce (epidemie), které potom se nenaplní. To už jsme měli několikrát," řekl premiér.

Moravskoslezskou krajskou hygienickou stanici vede Svrčinová od loňského ledna. Je odbornicí v ochraně a podpoře veřejného zdraví, dlouhá léta se specializovala na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka na celoevropské úrovni.

Pro ČTK uvedla, že hygienici musí hlavně trasovat a důsledně dohledávat kontakty nakažených. Chce pro ně ale nastavit maximální limity, více mají pomáhat callcentra. Uvedla, že si nedělá iluze o tom, že by s denními přírůstky nad 1500 případů nákazy za den v kraji byli hygienici schopní vše vytrasovat.

"Vyberou se ty nejdůležitější případy, což pro mě jsou teď mutace, které by měli trasovat hygienici, a ten zbytek budou muset trasovat callcentra. Ten mechanismus se musí nastavit," uvedla Svrčinová. Rezervy vnímá v informovanosti veřejnosti o koronaviru.

Letní "faux pas" v MS kraji

Lidé v Moravskoslezském kraji mají jméno Pavly Svrčinové spojeno také s loňskou letní situací, kdy v červenci pro „nepochopení“ s exministrem Adamem Vojtěchem, se i pod ní třáslo křeslo – VÍCE ZDE

Byla totiž jednou z hlavních aktérek "kauzy" nově přijatých bezpečnostních opatření v Moravskoslezském kraji, která začala platit doslova z „hodiny na hodinu“ a vyvolala tím vlnu nevole.

"Byla chyba na mé straně, že to (zavádění omezení) bylo rychlé. Vždycky jsme ale byli učeni rychle a efektivně zasáhnout. Vzala jsem si z toho poučení. Myslím, že každá chyba by měla vést k tomu, že člověk má nějakou sebereflexi," podotkla Svrčinová. Dodala, že s obdobnou situací, jako je nynější pandemie covidu-19, se dosud nikdo z hygieniků nepotkal. "V tom zatížení a stresu jsme stále jenom lidé, nejsme stroje nebo roboti," uvedla.

Rozhodnutí moravskoslezských hygieniků zaskočilo také organizátory festivalů a dalších akcí v Moravskoslezském kraji. Ti mluvili dokonce o vraždě kultury v přímém přenosu. Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch se později obyvatelům Moravskoslezského kraje omluvil.

Postup hygieniků byl také jednou z příčin následné masivní demonstrace – VÍCE ZDE

Rasový vtip?

Na facebookové stránce Svrčinové byl loni v říjnu sdílen příspěvek, který dnes romská organizace Romea na twitteru označila za rasistický.

"Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju," řekla k tomu ČTK Svrčinová.

"Nic takového není v mém vlastním přesvědčení a rozhodně tyto pocity žádné nemám, že bych byla rasistka," uvedla večer v pořadu České televize Události, komentáře. Odmítavě se k příspěvku na twitteru vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Kdo je Pavla Svrčinová?

Současná šéfka krajských hygieniků, ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava, lékařka Pavla Svrčinová, je odbornicí na hygienu výživy a bezpečnost potravin. Kromě řízení krajské hygieny působí také na Lékařské fakultě v Ostravě. Do června roku 2015 pracovala pro Evropskou komisi. V roce 2016 usilovala o post hlavní hygieničky, kde se měla utkat s Jarmilou Rážovou a Evou Gottvaldovou, ale byla z formálních důvodů z konkurzu vyřazena (pracovala pro Evropskou komisi a tudíž nebyla českým státním zaměstnancem). Nakonec tenkrát zvítězila Gottvaldová, kterou pak o čtyři roky později, na začátku pandemie koronaviru, vláda jednomyslně odvolala pro neschopnost.

Také Pavla Svrčinová se loni v létě ocitla pod tlakem ministra Adama Vojtěcha, aby odstoupila z funkce ředitelky krajské hygienické stanice poté, co nezvládla komunikaci protiepidemických opatření v kraji. Svrčinová sice chybu uznala, ale odstoupit odmítla - VÍCE ZDE.

Post hlavní hygieničky

Hlavní hygienička je zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví. Rážovou do funkce jmenovala vláda koncem loňského června. Funkcí byla už před tím pověřena po březnovém odvolání Evy Gottvaldové, která podle kabinetu svou práci v počínající epidemii nezvládla.

Hygienici jsou v době epidemie koronaviru zásadní složkou správy. Krajské hygienické stanice mají na starosti místní opatření, jejich pracovníci vedou s nakaženými rozhovory a v takzvaném epidemiologickém šetření dohledávají jejich kontakty a místo nákazy.