„Ano, rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky,“ oznámil Andrej Babiš na tiskové konferenci a spustil tím novou vlnu diskuse o své osobě. „Vím, že nejdu do prezidentských voleb jako favorit. Vím, že budu čelit přesilovce tří kandidátů pětikoalice. Vím, že moji oponenti použijí cokoli, aby mě očernili. Vím, že proti mně zase bude mediální štvanice. Vím, že to bude velká výzva, ale těm jsem se v životě nikdy nevyhýbal,“ okomentoval svou kandidaturu Babiš.

Poslechněte si názory dotázaných lidí v ulicích Ostravy v přiloženém videu výše.

Co si o ní myslí ostravští politici z jeho hnutí? „Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky je jeho osobním rozhodnutím, následně podpořeným předsednictvem hnutí ANO, a já jej nechci nijak více komentovat,“ zdržel se veřejných komentářů primátor Ostravy Tomáš Macura.

Sdílnější byli jeho kolegové. „Byť jsem rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na pozici prezidenta republiky neočekával, tak jej samozřejmě respektuji. Je to nepochybně jeho právo,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. „Osobně si nemyslím, že v prezidentské volbě hrají velkou roli politické strany. Sám jsem se vždy rozhodoval spíše podle kvalit jednotlivých kandidátů. Zda Andrej Babiš uspěje, teprve uvidíme,“ nepředbíhá Vereš.

Řadu otázek jeho rozhodnutí vyvolalo v místopředsedovi hnutí ANO Ivo Vondrákovi. „Je to víceméně jeho rozhodnutí, určitě ví, proč se tak rozhodl,“ řekl Deníku moravskoslezský hejtman.

„Je to silný kandidát, na druhou stranu si nejsem jistý, jestli je to kandidát, který dokáže sjednotit v poslední době čím dál více polarizovanou společnost. To je pro Andreje Babiše klíčová výzva. To by měla být jedna z úloh prezidenta a v tom ho čeká nesmírně těžký, možná až nemožný úkol,“ upozorňuje Vondrák.

Ten už dříve na toto téma řekl, že Babiš by se měl v takovém případě role šéfa hnutí vzdát a jít do voleb jako nadstranický kandidát.

Větší podporu má expremiér mezi ostravskou veřejností. Řada lidí sice při zaslechnutí jeho jména doslova odmítla ztrácet čas či se „o tom gaunerovi“ vůbec bavit, ti, kteří však Deníku svůj názor v anketě poskytli, jej vesměs podporují.

„Jsem strašně ráda, že kandiduje. Nic proti němu nemám,“ řekla paní Maria. „Má velké šance, alespoň tady u nás. Dám mu hlas,“ slibuje paní Alena. „Je dobře, že kandiduje, ve vládě se osvědčil,“ obrací se za jeho premiérskou dráhou Veronika.

„Jestli by byl dobrý prezident? Možná ano,“ uvažuje pan Dan, podle něhož má Babiš velké šance i díky seniorům. Ale ne všech. „My občané si nepřejeme, aby byl prezidentem. Je to podvodník. Jako prezident by mezi lidmi udělal ještě větší peklo,“ obává se a globalizuje svůj názor jeden ze seniorů, pan Antonín.

Volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna.