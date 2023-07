VIDEO: Jak vypadala backstage Colours of Ostrava? Zde čarovali osvětlovači hvězd

Místo, kde se obyčejný smrtelník nedostane. I to by se dalo říct o zákulisí festivalu Colours of Ostrava, ve kterém mají zázemí hvězdy festivalu. Kromě šaten, a střižen je k dispozici i zkušebna pro osvětlovače, která je v Česku unikátem.

Reportáž ze zákulisí Colours of Ostrava, 23. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková