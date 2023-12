Vítejte u dalšího dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Hostem dalšího dílu byl krátce po konci fotbalového podzimu bývalý fotbalový záložník, kapitán Baníku Ostrava a expert Deníku Martin Lukeš. Pětačtyřicetiletý někdejší dvojnásobný reprezentant hodnotí první část sezony slezského klubu, po níž Baník přezimuje se ziskem 27 bodů jako šestý celek FORTUNA:LIGY. „Bodů mělo být o šest, sedm, nebo osm víc,“ myslí si Martin Lukeš.

Podcast Ostravské ozvěny s bývalým fotbalovým reprezentantem Martinem Lukešem, 19. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Jan LakomýNěkolik velmi dobrých fotbalových výkonů, krásné zápasy, ale také zbytečné ztráty, kvůli kterým poztrácel řadu cenných bodů. Tak hodnotí podzim v podání fotbalistů Baníku Ostrava Martin Lukeš, pětačtyřicetiletý bývalý záložník a kapitán Slezanů, v dalším podcastu Deníku Ostravské ozvěny.

V létě provedl klub, a především sportovní ředitel Luděk Mikloško, doslova průvan kádrem. Skončila řada hráčů v čele s triem nejzkušenějších Janem Laštůvkou, Jiřím Fleišmanem a Nemanjou Kuzmanovičem. Naopak třináct hráčů přišlo, z toho desítka úplně nových. „Proces omlazení je ale úplně normální. K tomu běžně dochází a každý s tím musí počítat,“ říká Lukeš.

„Většina příchodů baníkovskému managementu vyšla. Hlavně hráči jako Tanko, Rigo, Ewerton měli obrovský přínos. Naopak stoper Blažek se zranil, takže ani nemohl moc ukázat, co v něm je. A třeba od Kpoza jsme čekali víc. Jen není schopný prodat svou kvalitu,“ přibližuje svůj pohled na individuální výkony.

V osmnácti podzimních zápasech Baník nasbíral 27 bodů. Je to dost? „Spíše málo,“ má jasno Lukeš. „Chybí šest, sedm, možná osm, které by znamenaly úplnou spokojenost,“ soudí.

„Na druhé straně je nutné vyjádřit spokojenost s tím, co Baník předvádí fotbalově. Opravdu se na to dá dívat, většina zápasů byla koukatelná,“ dodává Martin Lukeš, který se v podcastu mimo jiné zamýšlí nad otázkou, zda by měl majitel klubu Václav Brabec investovat do Brazilce Ewertona a vykoupit ho z pražské Slavie.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková