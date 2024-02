Od roku 2015 se na Bazalech nehrál ligový fotbal. Poslední čtyři roky na přestavěném areálu jen trénují fotbalové talenty i samotný klub. Ve hře je ale znovu i možnost, že by se na fanoušky milovaný stánek znovu vrátil ligový fotbal.

Ostravská demoliční a stavební firma DAV se ve středu pustila do strhávání čtyř stožárů na stadionu Bazaly. | Video: Deník/Petr Jiříček

Ostrava v úterý 13. února 2024 schválila zadání studie, která má prověřit, jestli se plnohodnotný stadion s moderními parametry na Bazaly lidově řečeno vejde.

Že je nový stadion, který by nahradil vítkovické vyhnanství, pro fanoušky Baníku Ostrava jedna z naprostých priorit, se všeobecně ví. Také se ví, že možnosti, jak psychické trápení příznivců slezského klubu ukončit, monitoruje i sám majitel klubu Václav Brabec.

Nejen proto, že jej fanoušci na zápasech opakovaně vyzývají skandováním „Postav stadion, Václave, postav stadion,“, ale zkrátka proto, že ví, co fanoušci – ale například i klubové legendy – chtějí. Mnozí by dokonce nový stadion upřednostnili před ligovým titulem či pohárovou Evropou. Majitel však dlouho narážel na nedostatek pozemků v okolí, natož výhradně ve slezské části města.

Nyní však svitla nová naděje, že by se Baník do Slezska – a možná dokonce přímo na Bazaly – mohl vrátit. „Právě dnes totiž rada města rozhodla o zadání ověřovací architektonické studie, která má za cíl stanovit podmínky, za nichž by se na Bazalech dal postavit fotbalový stadion s kapacitou cca 15 000 diváků splňující podmínky UEFA,“ uvedlo na sociálních sítích hnutí Ostravak, jež je součástí rady města, která dnes zasedala.

„Tímto konkrétním krokem chceme jasně ukončit letité spekulace o tom, jestli se takový stadion na Bazaly ‚vejde‘ či nikoliv,“ stojí ve zprávě Ostravaka, který věří, že se datum 13. února 2024 zapíše do historie slezského klubu tučnou modrou barvou.

Výsledek zadané studie by měl být znám v polovině dubna, tedy zhruba za dva měsíce. „S nohama na zemi pak všichni doufáme, že se Baník vrátí domů a že Ostrava současně získá fotbalový stánek, který bude moci důstojně přivítat také reprezentační výběry,“ zmínil Ostravak přesah z klubového fotbalu, který by takový stadion mohl nabídnout.

Baník se s Bazaly v mistrovském zápase loučil v roce 2015, v rozlučkovém klání s milovaným stadionem uhrál remízu 1:1 s Duklou Praha. Na Bazalech strávil Baník Ostrava 56 let. Na konci roku 2019 se zde po letech prací, demolic a výstavby otevřela nová fotbalová akademie, kterou využívá jak samotný klub, tak i Regionální fotbalová akademie, která rozvíjí talenty z okolí.

Přestavba fotbalového stadionu na akademii stála 320 milionů korun. Bazaly koupilo město od finančními problémy zmítaného klubu už v roce 2014, o záchraně tradiční slezské značky tehdy rozhodli zastupitelé až na základě opakovaného hlasování, stadion odkoupili za 115 milionů korun. Od roku 2016 hraje Baník na „atletickém“ Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích.