„Hospůdku mám v pronájmu od obvodu. Šla jsem do toho s tím, že by tady nezůstala otevřená žádná hospoda, de facto mě přemluvil dealer z Ostravaru, jestli bych ji nechtěla zkusit znovu rozjet,“ popsala tři roky starou genezi vedoucí k obnovení Hospodky Pod Věží Janka Frončková.

Nedlouho poté, co podnik na jaře 2019 převzala do péče, však přišel covid, proto zatím nebylo možné plně otestovat nový potenciál hospůdky. „Dva roky z těch tří let jsme v podstatě stáli, nyní se začínáme rozjíždět. Místní mi vyjádřili podporu, jsou rádi, že tady nějaká hospoda vůbec ještě je,“ reaguje Frončková na skutečnost, že nedaleký hostinec s penzionem skončil a jediné další pohostinské zařízení ve Lhotce je restaurace v golfovém areálu, která cílí na jinou skupinu.

Hospůdka Pod Věží je typickou pivnicí, kde hlavní zisk tvoří proudem tekoucí Ostravar. „Máme ostravu, lidé tady nic jiného nepijí, jsou na ni zvyklí,“ říká rozhodně hospodská, jež je zároveň obyvatelkou Lhotky, takže potřeby místních dobře zná.

„Nikterak ve velkém nevaříme, ale nakládané tvarůžky, hermelín, utopence, uzená kolena nebo občas žebra, to pro hosty samozřejmě máme,“ říká provozovatelka s velkou nadějí vyhlížející sezonu, kdy zahájí provoz i na předzahrádce a bude očekávat, v jakém množství se lidé vrátí do hospod.

Nechce to ale nechávat jen na nich. „Ještě to musíme s manželem probrat, protože v rodinné zástavbě se zahradami je to smělý plán, ale chtěli bychom zavést různé akce, které by lidi přilákaly zpět, například večerní opékání špekáčků. Nechceme, aby to skončilo popíjením u garáží,“ dodává provozovatelka, která děkuje úřadu za nájemní úlevu v době covidu a lidi vyzývá, aby neseděli doma a přišli si čepované pivo vychutnat do hospod. „Ať je to jako kdysi!“