Takovou rvačku fotbalových násilníků střední Evropa dlouho nezažila. Zapojili se do ní i násilníci z Baníku Ostrava z celého Moravskoslezského kraje. Tekla krev, utkání muselo být předčasně ukončeno.

Okresní soud v Ostravě. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Nyní padají tresty. Díky mezinárodní spolupráci vynáší verdikty také Okresní soud v Ostravě. Jeden z nich padl v těchto dnech. Týká se již dříve odsouzeného baníkovského výtržníka. Toho nyní čekají další velké problémy.

Místo oslavy ostuda

Konkrétně jde o řádění během zápasu slovenské fotbalové ligy mezi Trnavou a Slovanem Bratislava z října 2021. Utkání, které mělo být oslavou fotbalu, se zvrhlo v brutální rvačku na hrací ploše.

Do bitky započaté čtvrthodinu po výkopu se zapojily desítky, možná až stovky násilníků hned z několika zemí. Zápas byl nejprve přerušen a nakonec předčasně ukončen. Šlo o jednu z největších rvaček na středoevropských stadionech posledních let.

Na trávník vběhli nejen chuligáni z Trnavy a Slovanu Bratislava. Zapojili se také fanoušci ze spřátelených klubů ze zahraničí, včetně České republiky. S největší pravděpodobností šlo o předem naplánovanou akci. Trnavu přijeli podpořit fanoušci Baníku Ostrava a polských Katowic, Slovanu dorazily posily ze Zbrojovky Brno, Wisly Krakov a Ruchu Chorzów, objevily se také informace o Austrii Vídeň.

Zdroj: Youtube

Případem se kromě slovenských policistů zabývali a stále zabývají také moravskoslezští policisté a naše soudy.

„V rámci mezinárodní spolupráce se Slovenskou republikou požádala Okresní prokuratura v Trnavě, a to s odvoláním na Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve věcech trestních, o převzetí trestních věcí pachatelů trestné činnosti na jejich území, a to v souvislosti s výtržností při fotbalovém utkání Trnava-Slovan Bratislava,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Dobře je znají

Naši policisté prostředí baníkovských fotbalových chuligánů dobře znají a dokázali identifikovat některé z účastníků rvačky v Trnavě. „Moravskoslezští kriminalisté, kteří se specializují na divácké násilí, od počátku objasňování případu spolupracovali s trnavskými kolegy, zejména při ustanovování podezřelých osob,“ potvrdila Jiroušková.

Vyšetřování se vedlo napříč krajem, a to v Ostravě, Karviné, Novém Jičíně a Opavě. Padnout by mohla i další obvinění.

Trest za pyrotechniku

Zatím posledním odsouzeným je J. Z. (34 let) z Ostravy, který na trnavském stadionu řádil s pyrotechniku. Okresní soud v Ostravě mu v těchto dnech formou trestního příkazu vyměřil půl roku s podmíněným odkladem na čtrnáctiměsíční zkušební dobu. Pokud během ní poruší zákon, může dojít k přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný, tedy na vězení. Za výtržnictví byl muž již v minulosti odsouzen. Verdikt je pravomocný.

Rozsudků nad fanoušky Baníku Ostrava, kteří se zapojili do bitky na trnavském stadionu, již padlo několik. Například peněžitý trest ve výši 40 tisíc korun dopadl na muže, který byl v roce 2020 odsouzen za účast na přepadení opavských fandů k tříletému podmíněnému trestu s odkladem na pětiletou zkušební dobu. O rok později, tedy ve zkušební době, se zúčastnil rvačky v Trnavě. To by pro něj mohlo mít závažné důsledky, hrozí mu až přeměna podmíněného tříletého trestu z roku 2020 na vězení.