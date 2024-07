Zakladatelé ateliéru Be Brush Marek Szabo a Michaela Hozová společně navštívili zážitkové malování v Praze, kde se jim tento koncept zalíbil a napadlo je vytvořit tento ateliér, aby mohli zážitek zprostředkovat i Ostravanům. „Sami jsme si to zkusili v Praze a hodně nás tento styl vytváření obrazu oslovil. Vždy se něco takového otevře v Praze a na Ostravu se kašle. Byla to díra na trhu, tak jsme to zkusili,“ uvedl Marek Szabo, spolumajitel ateliéru Be Brush.

Přípravy na otevření ateliéru proběhly nečekaně rychle. Myšlenka vznikla na podzim minulého roku, když se zakladatelé vrátili z Prahy. „Během jednoho dne jsme našli prostor, který byl původně sklad, a začali jsme ho vyklízet. Od ledna do března jsme každý den po práci přišli tady a připravovali celý prostor k otevření," vzpomínají majitelé na začátky.

Oba mají i klasickou práci, a tak se z ateliéru stal koníček. Vzhledem k tomu, že ani jeden z nich neměl zkušenosti s tímto vytvářením, tak museli zkoumat složení barev a kvalitu všech materiálů. „Vybrali jsme pro naše klienty kvalitní plátna, na kterých barvy drží a vypadají hezky. Lidé se nás často ptají, jestli si zde mohou donést vlastní plátno, což je možné pouze v případě, že mají doma starý obraz, který by si chtěli přemalovat. Jinak tady máme plátna k dispozici v několika velikostech,“ popisuje spolumajitel Be Brush.

Každý návštěvník si v Be Brush hned po příchodu vybere plátno, které vychází od 240 do 649 korun a techniku, kterou chce obraz tvořit. Následně dostane i ochranný oblek s přezůvkami i ochrannými brýlemi, aby nedošlo k poškození oblečení.

V ateliéru je k dispozici několik interaktivních technik malby, které se liší od tradičního používání štětce. „Klientům vždy na začátku vysvětlíme techniky a popíšeme je na ukázkových obrazech. Poté si vyberou plátno a my jim připravíme studio,“ popisují zakladatelé. Jednou z technik je malování pomocí balonků naplněných barvou, které se praskají šipkami, čímž vznikají unikátní obrazce. Další technikou je tzv. „akryl pour“, kde se barvy nalijí na plátno a následně se různě naklánějí, aby se vytvořil zajímavý efekt. V ateliéru je k využití i hrazda, do které si klient vybere barvy, které následně nechá vylít na plátno.

„Každý obraz je originál a nikdy se nepodaří vytvořit stejný výsledek dvakrát. Lidé k nám přichází často s nějakým nápadem, který chtějí zrealizovat, tak je upozorňujeme, že výsledek může vypadat nakonec jinak,“ vysvětluje Hozová.

Ateliér je přístupný pro všechny věkové kategorie. Každý návštěvník si musí dopředu rezervovat svůj termín v ateliéru, během kterého bude mít v danou hodinu prostor pro sebe a svou skupinu. „Chodí tady páry, teambuildingy, rozlučky se svobodou nebo i dětské oslavy. Návštěvníci si pak rozmyslí, jestli budou pracovat na jednom obrazu společně, nebo si každý vytvoří svůj obraz,“ popisuje Szabo.

Hotové výtvory nemusí návštěvníci brát ještě vlhké domů a mohou je nechat přímo v ateliéru, kde zaschnou a po dvou dnech si je návštěvníci vyzvednou. „Kdo nestíhá vyzvednutí, tak mu obraz můžeme dovézt nebo zaslat poštou. Vše je o domluvě,“ upřesnila Hozová. Cena pronájmu ateliéru na jednu hodinu vyjde návštěvníky na 559 korun, který zahrnuje vstup pro jednu až deset osob, ochranné pomůcky a zapůjčení výtvarných potřeb. K plátnu si následně každý zvolí barvy z nabídky odstínů akrylových barev, které vychází od 99 korun za 100 mililitrů a během tvoření může obraz ozvláštnit i třpytkami nebo jinými drobnostmi, které jsou v ateliéru k dispozici. „Každý si vybere, co chce dělat. Nechceme nikoho omezovat a tak si tady může každý vytvořit úplně cokoli,“ dodávají provozovatelé zážitkového ateliéru.