Město Ostrava rozhodlo o uzavření memoranda pro výstavbu nového fotbalového stadionu na Bazalech. Stadion pro 15 až 18 tisíc lidí za zhruba 1,2 až 1,8 miliardy korun získal jednohlasnou podporu zastupitelů. Projekt může pokračovat.

Baník Ostrava se vrátí na Bazaly. | Video: Deník/Petr Jiříček

Ostravští zastupitelé na svém středečním zasedání 26. června schválili memorandum o stavbě nových Bazalů. Pro Bazaly bylo 45 z padesáti přítomných zastupitelů, dva se hlasování zdrželi, tři nehlasovali. Proti nebyl nikdo.

Hlasování zastupitelů Ostravy o memorandu ke stadionu Bazaly, 26. 6. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Už jsem si říkal, že by to bylo příliš rychlé,“ glosoval téma primátor Jan Dohnal (ODS), když to vypadalo, že se před hlasováním k tématu do diskuse nepřihlásí žádný ze zastupitelů. Nakonec se o Bazalech sice debatovalo, vesměs však jednohlasně. „Jsem ráda, že na nedávné tiskové konferenci zaznělo, že dojde ke zmaření investice, která proběhla,“ uvedla opoziční zastupitelka Zuzana Bajgarová (Jdeto!!!) s ozvěnou primátora Jana Dohnala, který zdůraznil spojení „části investice“.

Bez kritiky opozice

„To si povíme, až se to uskuteční. Každopádně oceňuju, že zaznělo, že se na tom bude finančně podílet majitel Baníku pan Brabec a že jdete cestou architektonické soutěže. Jsem ráda, že uvažujete progresivně a chcete zúžit Českobratrskou ulici, byť jsou zde nějaké závazky vůči dotaci nedávné rekonstrukce, kde byla podmínka, že silnice musí zůstat čtyřproudová. A jsem také ráda, že nechcete budovat nějaké velké parkoviště,“ vesměs chválila jinak toho dne kritická Zuzana Bajgarová.

Baník se vrátí na Bazaly. V plánu je stadion až pro 18 tisíc lidí. Kdy to bude

Primátor Dohnal podotkl, že možné nutné zachování čtyřproudové Českobratrské ulice, případně nutnost zaplatit penále, město prověří. Na samotné stavbě stadionu ale prozatím zastupitelé neshledali nic závadného. Zřejmě šlo o tichý souhlas s přáním současného vedení města, které předchozímu vedení nedělalo komplikace a dál pokračovalo v přípravě stavby koncertní síně.

Pětistránkové memorandum nyní budou muset podepsat zástupci města, Baníku Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, FAČR a Vítkovice Arény. Cílem memoranda je vyjasění postojů jednotlivých stran a další vzájemná součinnost při přípravě projektu. Zdánlivě symbolický krok má větší význam, znamená totiž, že město táhne za jeden provaz, opozice nedělá obstrukce a projekt dostal zelenou. Alespoň prozatím, dokud nejsou přesně vyčísleny investiční náklady.

Kdy a jaký stadion má vzniknout?

Stadion na Bazalech bude mít kapacitu přinejmenším 15 tisíc diváků, aby splňoval kritéria UEFA pro pořádání mezinárodních zápasů, maximálně zřejmě 18 tisíc, protože při větší kapacitě by se musela zrušit nedávno vystavěná tréninková hřiště v okolí.

Boss Baníku Ostrava Václav Brabec: Než budou stát Bazaly, chci třikrát do Evropy

„Pokud všechno dobře půjde, někdy v roce 2026 by mohl být nachystán projekt s povoleními. Co se týče samotné stavby, v roce 2027 by se mohlo začít, pro dokončení jsou léta 2028 až 2029 poměrně reálný termín,“ uvedl už dříve primátor Jan Dohnal. Detailní informace o projektu sdělili spolu s majitelem Baníku Ostrava Václavem Brabcem v podcastu Deníku Ostravské ozvěny.

Do proměny chátrajících Bazalů v sídlo klubové akademie Baníku a Regionální fotbalové akademie FAČR putovalo přes 300 milionů korun, otevřeny byly v roce 2019.