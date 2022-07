"PROBÍHÁ ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ AREÁLU! Prosíme všechny návštěvníky, aby dočasně opustili prostor LOVE stage, techno stage, beefeater stage, reggae stage! Dbejte pokynů security a pořadatele! Děkujeme za pochopení, budeme Vás dále informovat!," objevilo se na facebooku Beats for Love v 19:40.

VIDEO: Prudké deště a vítr v Ostravě: přerušený festival, zaplavené silnice

Pak se naštěstí vše onrátilo v dobré, pořadatelé situaci zvládli a festival plný hvězd zahraniční i taneční scény mohl pokračovat. Žel, ne bez následků. "Velmi nás to mrzí, ale bouřka zničila zvuk na DnB stage a není bezpečné v produkci pokračovat, proto DNB stage bohužel dnes nepojede," oznamili pořadatelé na facebooku před 22. hodinou.

Akce nicméně pokračuje dál. Beats for Love 2022 v Ostravě den první bavili návštěvníky Yzomandias a Nik Tendo, Lost Frequencues, Modestep, Selectror Boldrik, Cocoman a další desítky jmen, DJ´s i producentů všech stylů soudobé taneční hudby. A stejně pestrá, jako stylová nabídka hudební, je i image a out fity a další letošních návštěvníků festivalu.

Na Beats for Love se v tuto chvíli baví davy lidí z Ostravy, celého Česka i ze zahraničí. Festival pokračuje do ranních hodin, pak se ještě do dopoledních hodin koná after party v kultovném ostravském tanečním party klubu Fabric. V sobotu 2. července pak festival pokračuje v hlavním areálu.