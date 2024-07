Čtvrtý a zároveň finálový den festivalu Beats for Love bez pochyby ovládl francouzský DJ David Guetta. Během posledního dne se v Dolních Vítkovicích v Ostravě se sešlo padesát tisíc fanoušků, kteří zaplnili prostor před hlavním pódiem. Celkově pak Beats for Love 2024 za čtyři dny festivalu navštívilo 162 tisíc a padl tak návštěvnický rekord z roku 2022.

Čtyřdenní narozeninový ročník festivalu Beats for Love je u konce. O tečku za nabitým programem se postaral světoznámý DJ David Guetta, kterého se organizátoři do Dolních Vítkovic snažit dostat přes sedm let sedm let.

David Guetta, známý svými hity jako "Titanium," "When Love Takes Over" a "Without You," přinesl do Ostravy energii, která okamžitě strhla publikum. Jeho vystoupení na sebe okamžitě upoutalo pozornost tisíců milovníků elektronické a taneční hudby. Jeho set byl pečlivě připravený a obsahoval mix jeho největších hitů, stejně jako nové remixy, které roztančily celé publikum před Love stage.

Celému vystoupení nechyběla ani do detailu propracovaná pyrotechnika, na kterou se museli připravit i sami organizátoři. „Příprava vystoupení Davida Guetty se stavbou obrovské sedmiminutové obrazovky, vyšla asi na 2,5 milionu korun,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf, který dodal, že celá organizace festivalu se letos pravděpodobně vyšplhá k 300 milionům korun.