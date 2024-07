Hudební festival Beats for Love, který letos proběhne od 3. do 6. července 2024, je tady a s ním i nabitý program. Pravidelně láká milovníky hudby z celého světa na program plný světoznámých DJů. Vstupenky na letošní ročník jsou v předprodeji stále k dispozici.

Mezi neprodávanějšími vstupenkami je každoročně celofestivalová vstupenka za 4390 korun, která zahrnuje vstup na všechny dny akce. Na místě vyjde návštěvníka celofestivalová vstupenka na 4500 korun. K dispozici je i VIP vstupenka, jež zahrnuje speciální vyvýšenou platformu s terasou a s výhledem na hlavní Love stage. Dále je v ceně zahrnut i komfortnější vstup, welcome drink, keramické toalety, zvýhodněné ceny a pohodlné posezení s koženými sedačkami. Předprodej celofestivalových vstupenek sice končí v úterý večer, ale návštěvníci si je budou moci koupit i na místě, kde za celofestivalovou vstupenku návštěvník zaplatí 9000 korun.

Pro ty, kdo neplánují strávit na festivalu všechny čtyři dny, si organizátoři připravili i jednodenní vstupy. Jejich cena se liší podle dne, na který den je vstupenka zakoupená. Na středeční a zároveň úvodní den vychází na 1790 korun, na čtvrtek a pátek za 2190 korun a jednodenní vstup na závěrečný sobotní den, během kterého vystoupí i hlavní hvězda festivalu DJ David Guetta, vyjde návštěvníky na 2590 korun. Stále je k dispozici i jednodenní VIP vstup, který vychází na všechny jednotlivé dny na 3990 korun a na místě si za něj návštěvník zaplatí 4500 korun.

I letos mají děti na festival zákaz vstupu do 15 let z důvodu bezpečnosti. Od 15 do 18 let je organizátory vstup povolen pouze se zákonným zástupcem nebo zodpovědnou osobou starší 18 let. Slevy na vstupenky pro ZTP a ZTP/P mohou návštěvníci uplatit pouze na místě. Celofestivalová vstupenka vyjde pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na 2250 korun.