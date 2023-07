OBRAZEM: Vystoupení Deadmau5e na Beats for Love. Do Ostravy ho lákali šest let

Festival Beats for Love v areálu v Dolních Vítkovicích se přehoupl do své druhé poloviny. „Podle prvních dat to vypadá, že jsme se dostali přes hranici 36 tisíc návštěvníků,“ těší ředitele festivalu Kamila Rudolfa. Zatímco ve středu dorazilo do areálu Beats for Love zhruba 33 tisíc příznivců elektronické taneční hudby, prosluněný čtvrteční den číslo 2 přilákal více fanoušků. Na atmosféru večera i další záběry ze zakulisí se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Beats for Love v Ostravě, program druhého dne, 6. června 2023. | Foto: Jiří Baran