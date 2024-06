Už za měsíc proběhne v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě desátý ročník hudebního festivalu Beats for Love. Jubilejní přehlídky nabídne kromě hudebního line-upu i doprovodný program nebo panelové diskuze. Letos poprvé bude navíc festival ‚cashless‘.

Přes pět stovek interpretů letos v létě vystoupí na hudebním festivalu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Od 3. do 6. července se celý areál promění v akci plnou hvězd světového formátu.

Mezi hlavní taháky narozeninového ročníku bude patřit například francouzský DJ David Guetta. „Zrovna David Guetta a Eric Prytz byla dvě jména, o která jsme usilovali dlouhá léta. Nebylo to jednoduché, protože interpreti i manažeři mají pro daný rok různé priority a plány. Takže jsme čekali na to, kdy se potkají naše i jejich plány a vyšlo to zrovna na náš narozeninový ročník,“ uvedl programový ředitel festivalu Jiří Ramík.

V hudebním programu se představí i Becky Hill, držitelka Brit Awards, která poprvé vystoupí v Česku. Do Ostravy se vrátí i belgický DJ a hudební producent Lost Frequencies.

Organizátoři vyslyšeli přání návštěvníků a rozhodli se celý areál zvětšit. Čtyřdenní festival tak bude poskytovat více místa, pohodlí a odpočinkových zón. Drobných úprav se dočkal i festivalový program, který bude ozvláštněn o novou stage s názvem Captain Morgan The Roots, která se už podle názvu vrací ke kořenům.

„Letos jsme se zaměřili i na kořeny taneční hudby. Bude se hrát čistě z vinylových desek a půjde převážně o hudbu z 90. let a přelomu milénia, kdy taneční hudba zažívala největší boom,“ řekl Ramík.

Bezhotovostní platby

Organizátoři slibují skokový rozdíl oproti předchozím ročníkům a reagují na přání fanoušků z předchozích let, které vzešly z rozsáhlých dotazníkových šetření. Přáním návštěvníků bylo, aby se na festivalu dalo platit kartou, což organizátoři letos splnili.

„Festival bude letos poprvé cashless, což znamená, že se všude bude platit bezhotovostně. Je to velká změna, pro kterou jsme se rozhodli i proto, že si o ni průběžně říkalo více než 80 procent fanoušků,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf. Návštěvníci mohou k platbám využít i speciální dobíjecí karty, které si mohou pořídit na místě za 100 korun. Ty bude možné průběžně dobít hotovostí i platební kartou.

‚Kelímková kalamita‘ ale jako na Pražském majálesu podle ředitele festivalu nehrozí. Za kelímky se bude vydávat hotovost a nepřipadá v úvahu, že by personál neměl dostatek financí na vrácení. „Pokud by se něco takového stalo, tak návštěvníkům vrátíme peníze na účet přes terminál, ale věřím, že nic takového nepřijde. Nikdy se nám to nestalo,“ dodal Rudolf.

Důraz na udržitelnost

Beats for Love se letos zaměří i na udržitelnost v rámci Green Activity Areny, kde se mohou návštěvníci dozvědět více o propojení módy, kreativity a udržitelnosti. Nebude chybět ani módní přehlídka, bude probíhat sběr starých telefonů a součástí budou i nejrůznější workshopy s diskuzemi, které bude moderovat česká modelka a influencerka Jitka Nováčková.

V programu upoutá pozornost i muzeum festivalu nebo druhý ročník konference Talking Beats, kde budou hlavními tématy skloubení DJ kariéry s rodinným životem nebo diskuze o organizaci hudebních akcí, na kterých se setkají organizátoři Beats for Love, Rock for People nebo Colours of Ostrava. Celý festival je přístupný návštěvníkům od 15 let a vstupenky jsou stále v prodeji. Celofestivalová vstupenka vyjde na 4390 korun a VIP celofestivalová vstupenka bude návštěvníky stát 8190 korun.

