Organizátoři jubilejního desátého ročníku festivalu Beats for Love letos slibovali nejsilnější line-up v historii festivalu. Ostatně jako každý rok. Na to, zda se to organizátorům povedlo, měli ale dotazovaní fanoušci jasný názor:

„S přestávkou během covidových let, jsem tady každý rok a letos byl ten program bezkonkurenční. Počkáme si ještě na Davida Guettu, ale myslím, že i to bude bez chyby,“ zhodnotila návštěvnice Nikola celý festival. Podobné odpovědi následovaly i u dalších fanoušků. „Na festivalu byl nejlepší hlavně program, tomu se nedalo nic vytknout,“ shodovali se návštěvníci.

Hvězdou sobotního dne měla být jedna z nejočekávanějších hvězd festivalu - nejslavnější DJ světa David Guetta, který podle reakcí na sociálních sítích nezklamal. Během svého 90 minutového vystoupení roztančil fanoušky jeho nejposlouchanějšími hity za poslední dekádu a k nim dodal i novinky. O to, aby se světoznámý DJ ukázal na Beats for Love usilovali organizátoři přes sedm let.

„David Guetta a Eric Prydz jsou interpreti, o které jsme se snažili dlouho. Každý rok jsme s nimi vyjednávali, ale všichni umělci mají priority pro daný rok, takže se to muselo potkat, aby to klaplo. Proto jsem moc rád, že to vyšlo právě na naše výročí,“ řekl programový ředitel festivalu Beats for Love Jiří Ramík. Kromě Davida Guetty a Erica Prydze si srdce fanoušků získala například i Becky Hill nebo anglický DJ Andy C.

162 tisíc fanoušků a prolomený rekord

Vystoupení DJ Davida Guetty za mixážním pultem na hlavní stagi přilákalo desetitisíce fanoušků, kteří se postarali o festivalovou párty atmosféru. Během posledního dne jich na festival dorazilo 50 tisíc, čímž se prolomil i divácký rekord festivalu z roku 2022. Během středy přišlo na festival 34 tisíc fanoušků, ve čtvrtek 39 tisíc, v pátek lehce přes 40 tisíc fanoušků. Celkem na Beats for Love i se sobotou tak zavítalo celkem 162 tisíc fanoušků.

„Je to pro nás skvělá vizitka a ocenění naší práce. Zároveň to ale bereme s pokorou. Ano, radujeme se z krásných 10. narozenin. Odpočineme si, ale velmi brzy začneme chystat 11. ročník, který proběhne od 2. do 5. července 2025,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Právě množství fanoušků během posledního dne ohromilo i samotné návštěvníky. „Dneska tady je lidí opravdu mraky. Všude se tvoří řady, tak to není moc pohodlné, ale asi se to dalo čekat,“ uvedla jedna z návštěvnic. Podobné odpovědi se redakci dostalo i u ostatních návštěvníků letošního ročníku. „Dnes je tady asi nejvíce lidí za celé čtyři dny, tak to není moc pohodlné. K festivalu to ale patří,“ řekla parta návštěvníků.

Špatná recenze a kontrola z hygieny

Kromě novinky v podobě bezhotovostního placení se jedni ze stánkařů museli vypořádat i s negativní recenzí na Facebooku, podle které měli prodávat kebab s plesnivými tortillami. Ta získala během pár chvil pozornost stovek uživatelů na sociální síti, který příspěvek sdíleli dál napříč Facebookem.