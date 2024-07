Výstřední outfity na festivalu Beats for Love, 4. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

S desátým ročníkem hudebního festivalu Beats for Love, který se do 6. července koná v Dolních Vítkovicích v Ostravě, každoročně přichází i kreativní outfity návštěvníků. Ani letos nebyla o extravaganci nouze. Deník proto vybral pár těch nejzajímavějších outfitů.

Třpytky, copánky, síťovaná trička, kožené postroje a barvy všude, kam se podíváš. To by se dalo říci o oblečení návštěvníků na narozeninovém ročníku festivalu Beats for Love. Deník proto mezi návštěvníky vybral některé, které na festivalu poutaly pozornost. V anketě pod fotografiemi můžete hlasovat, který z nich vás zaujal nejvíce.

Outfit 1. Mezi návštěvníky se během druhého dne festivalu vyjímala spoře oděná návštěvnice z Polska, které stačily pouze kraťasy a boty. O zbytek se postarala umělkyně, která vytvořila třpytící se podprsenku přímo na těle, doplněnou o kamínky. „Je to super festivalový outfit. Vytvořila mi ho tady slečna u stánku a moc se mi to líbí. Trošku se stydím, ale je to super. Navíc je z toho nadšen i můj přítel,“ uvedla návštěvnice.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Druhý den hudebního festivalu zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice, 4. července 2024, Ostrava.

Outfit 2. Další kreativně oblečenou návštěvnicí byla Paťa z Piešťan, která se ráda vyžívá v tematické oblečení. „Většinou chodím na rockové festivaly, takže tady jsem úplně poprvé. Tenhle outfit je trošku mimo mou komfortní zónu, ale hodí se to tady. Na další den mám připravené něco podobného, ale v modré barvě,“ řekla návštěvnice, která poutala pozornost především výraznými culíky a vysokými botami v křiklavě žluté barvě.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Druhý den hudebního festivalu zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice, 4. července 2024, Ostrava.

Outfit 3. Jednoduchý, ale poutavý outfit si vymyslel návštěvník z maskou kapra. A na otázku, proč si vybral zrovna tento typ masky na festival odpověděl jednoduše: „Protože se cítím jako ryba,“ dodal.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Druhý den hudebního festivalu zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice, 4. července 2024, Ostrava.

Outfit 4. V bílé elastické kombinéze s koženým postrojem na sebe poutala pozornost i další milovnice elektronické hudby, který se na druhý den festivalu chtěla obléknout tepleji. „Chtěla jsem dneska něco teplejšího, tak jsem vytáhla toto a doplnila to o tento sado maso kožený postroj. K tomu mám růžové spodní prádlo a zapletené culíky,“ popsala návštěvnice, která svůj outfit doplnila o bičík.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Druhý den hudebního festivalu zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice, 4. července 2024, Ostrava.

Outfit 5. Během druhého dne festivalu byla doslova nepřehlédnutelná šestice mužů v totožném oblečení. „Jednou jsme se opili a viděli tohle oblečení na internetu, tak jsme si to objednali. Báli jsme se, že budeme hodně extravagantní, ale pak nám došlo, že to jsme prostě my,“ uvedla partička, která zvolila pro svůj outfit motivy kačenky do vany.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Druhý den hudebního festivalu zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice, 4. července 2024, Ostrava.

Outfit 6. Během úvodního dnu festivalu se mezi oblečením návštěvníků často objevovaly motivy Ježíše, papeže i jeptišek. „Jsme hodně extravagantní a zároveň koho by nenapadlo si obléct outfit jeptišky. Jsou tady všude kreativní outfity, takže proč ne,“ řekla návštěvnice Zaša, která se sladila i se svou kamarádkou Frankie.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Hudební festival zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love, 3. července 2024, Ostrava.

Outfit 7. Dvojice ze Slovenska jezdí na festivaly pravidelně. Na českém Beats for Love ale byli poprvé. „Máme děti, takže vybírání oblečení netrvalo dlouho. Věděli jsme, že musíme jít v černé, protože ta k elektronické hudbě zkrátka patří,“ vysvětlila návštěvnice. Její partner svůj outfit doplnil i o síťované tričko a kreativní vestu s peříčky a popruhy. „Nevěděli jsme, jak se obléknout, aby to nebylo moc, protože na zahraničních festivalech jsou výstřední outfity běžné. Tady jsme to možná trošku přepálili, ale máme to rádi,“ dodal společně pár ze Slovenska.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Druhý den hudebního festivalu zaměřený na elektronickou hudbu Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice, 4. července 2024, Ostrava.

ANKETA