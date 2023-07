Plné ruce práce měli v noci na čtvrtek moravskoslezští záchranáři, kteří zasahovali na hudebním festivalu Beats for Love v Dolních Vítkovicích. Ten odstartoval ve středu a potrvá do soboty.

Od půl dvanácté do čtvrté hodiny ranní museli postupně vyjíždět k šesti účastníkům akce. Dvakrát zasahoval lékařský tým, čtyřikrát posádka rychlé zdravotnické pomoci. Mezi pacienty převažovali muži ve věku od jednadvaceti do dvaatřiceti let.

„Ve dvou třetinách případů se jednalo o intoxikaci alkoholem nebo nealkoholovou drogou, včetně stavů poruch vědomí. Další pacienti měli neurologické obtíže, například epileptický záchvat. Pacienty bylo nutno, až na jednoho, který byl ošetřen na místě, po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportovat do zdravotnických zařízení,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že účastníci akce byli převezeni do Vítkovické nemocnice a Městské nemocnice Ostrava. Festival končí v sobotu.