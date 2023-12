Někdy nešťastnou shodou okolností, nejednou však i násilnou smrtí. To je i případ, kterým se od pondělí zabývá Krajský soud v Ostravě.

Obžalovaný Radek S. (35 let) tvrdí, že hájil čest své kamarádky a odvracel brutální útok dalšího muže. Státní zástupce má však jiný názor a viní ho z vraždy. Pro Radka S. žádá v rámci sazby od 10 do 18 let trest ve výši 12 roků. Pozůstalí pak chtějí odškodné přesahující 2,5 milionu korun. Senát musí rozhodnout, zda šlo o vraždu, nebo nutnou obranu.