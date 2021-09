Společnost OZO připravila na ten den program, který byl zejména pro děti, velmi atraktivní. Bylo zorganizováno plno soutěží a zajímavých akcí.

"Oslovil nás městský obvod, abychom společně uspořádali akci zaměřenou na odpady a protože ví, že OZO takové programy pro veřejnost dělat umí, tak jsme se domluvili a připravili tady dneska ( 11. září 2021) několik aktivit, atrakcí, které jsou nejenom pro děti, ale řekla bych i pro dospělé. Tato akce není jen o třídění odpadů, ale poslední dobou hodně dáváme důraz na to učit lidi, jak předcházet vzniku odpadů a proto se tady prezentuje dneska naše Reuse centrum, které jsme loni otevřeli. Jsou tady workshopy na téma jak starým věcem dát nový smysl," sdělila Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy v OZO.

Byly osloveny i další organizace, které se umí věnovat osvětě při nakládání s odpady nebo předcházení vzniku odpadů. Byla zde internetová soutěž ve všeobecných znalostech o odpadech, městě Ostravě a dalších zajímavých vědních disciplín. Byl zde stánek, kde formou workshopu si zájemci zkoušeli jak z téměř odpadové látky si ušít něco, a třeba jen na chvíli, použitelného. Skákací hrady vždy paří k největším atrakcím menších dětí. Ani ty nechyběly. Děti si mohly zajezdit ve šlapacích autíčkách, které nápadně připomínaly, jinak využité, barevné nádoby na odpad.

Festival dřeva

Vzhledem k tomu, že o kousek dále byl program tří akcí pod názvem Festival dřeva tak se návštěvníci „ přelévali“ tu na OZO a zase k areálu Lesní školy.

Nejen krásné počasí a zkušenost, že akce, kterou pořádají Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o, spolu s Lesní školou jsou vždy perfektně zorganizované, všechno klape, lidé se mnohému naučí, mnohé spatří poprvé a ještě uslyší pěknou živou hudbu a pochutnají si dobré občerstvení. Třešnička na dortu sobotního dne bylo krásné počasí.

"Dnešní den pořádáme spolu s dalšími pořadateli tři akce v jednom. Festival dřeva – Mami , tati pojďme do lesa – Děn v bělském lese. Všechno v okolí Lesní školy, všechno o lese, všechno pro les a ochranu přírody. Jako tradičně jsme nezapomněli na ty nejmladší a jejich rodiče. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského uspořádala pro děti dobrodružnou a poznávací cestu s názvem Mami, tati pojďme do lesa. Na akci se podílelo více než sedmdesát studentů a soutěží prošlo více než 420 zájemců. Ostravské městské lesy a zeleň pokrývají Den v Bělském lese, což jsou ukázky těžby stromů, práce v lese," řekl Pavel Kotala z Ostravských městských lesů a zeleně, vedoucí Lesní školy.

V areálu byly stánky, které nabízely možnost vyrobit si nějakou věc ze dřeva. Byly nejvíce obsazeny, protože co si tam vyrobili, to si mohli odnést domů ať to byla klíčenka, dřevěná krabička či budka pro ptáky.

Akční byla soutěž spíše pro dospělé. Soutěžilo se, kdo nadojí za jednu minutu nejvíce mléka. Ještě před ukončením soutěže byl ohlášen výkon 3,6 litrů mléka za jednu minuto.

Pro ochránce zvířat je třeba konstatovat, že kravička byla umělá, takže nikdo netrpěl a nedošlo k úrazu soutěžících dojičů a dojiček.

K poslechu návštěvníků hráli Václav Fajbr, skupina Acustrio a Cimbálová muzika Fojt.