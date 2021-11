S nápadem vybudovat u koliby na pomezí Výškovic a Staré Bělé jakousi vstupní bránu, monument, pod kterým se budou moci lidé snadno potkávat a jenž zároveň podtrhne význam lesa, přišel organizátor tamního běžeckého závodu Starobělských Lurd Rostislav Bažanowski.

„Chtěl bych ji zrealizovat v podobném ztvárnění, jaké je nedaleká křížová cesta, tedy krásný, leč decentní a jednoduchý tvar v podobě v podobě zjednodušeně řečeno tří sloupků. Aby na křížovou cestu navazovala,“ popsal Deníku své záměry Bažanowski.

Nahoře na bráně o šířce i výšce několika metrů by se měl vyjímat nápis Bělský les, na jedné ze stojek by si pak přál velmi decentní vyhloubený kulatý prostor pro logo Starobělských Lurd a malý nápis I pomalý běh je lepší než žádný, což je motto závodu.

„Nic víc,“ nastínil plán zakládající se na tom, že mezi lidmi vybere dost peněz. Bránu by totiž chtěl postavit z veřejné sbírky lidí, kteří to v Bělském lese mají rádi.

Vizualizace, jak by měla vypadat nová vstupní brána do Bělského lesa.Zdroj: Se souhlasem Rostislava Bažanowského

Zatím nemá vyhraněné místo, kde by brána měla stát, počítá s ní někde na krátkém úseku v délce několika málo desítek metrů mezi „plachtou“ a kolibou. Právě tudy však prochází hranice dvou městských částí – Výškovic, kde by brána stála pravděpodobněji, a Staré Bělé.

Téma už Bažanowski uplynulou neděli po závodě projednal s místostarostou Ostravy-Jihu Otakarem Šimíkem a chystá se také za ředitelem Ostravských městských lesů.

Představitelé radnic: jsme pro!

„Závod Starobělské Lurdy patří k vítaným počinům v našem obvodu a akci každoročně podporujeme zakoupením pohárů pro vítěze. Záměr na vybudování vstupní brány mi na letošní akci pořadatel běhu představil a Ostrava-Jih jej určitě podpoří,“ přislíbil Otakar Šimík, podle něhož se další postup bude odvíjet od toho, kde přesně bude brána stát. „Určitě ale budeme rádi nápomocni,“ vzkázal.

A obdobně iniciativu vnímá i starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček, který řekl, že u městských lesů záměr klidně a rád podpoří.

„Nám to rozhodně nevadí, takové iniciativy vítáme, ale je to otázka na Ostravské městské lesy, které jsou správci Bělského lesa. My nemáme žádný rozhodující hlas,“ uvedl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček, podle něhož si Lesy budou realizací brány patrně podmiňovat její dostatečnou výškou a šířkou, aby přes ní projel náklaďák pro svoz dříví a další obsluhu lesa. Ostravské městské lesy jsou debatě otevřené.

„Byla by to jediná brána v lese, vhodný orientační bod i důstojný vstup do lesa,“ plánuje Bažanowski.