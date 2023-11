Kamiony mezi Bílou a Ostravicí působily znovu problémy. Naposledy v úterý, kdy v tomto úseku nasněžilo. Jeden z řidičů náklaďáků nad dvanáct tun nerespektoval zákaz vjezdu ani policisty, kteří se ho snažili zastavit před stoupáním k přehradě Šance. Způsobil nehodu, při níž se zranili čtyři lidé.

„Pokoušel se pak ani ne kilometr nad benzinkou, kde hlídka stála, obrátit do protisměru, aby se vrátil. A napálily do něj dvě osobní auta,“ popsali situaci obyvatelé blízké Ostravice na Frýdecko-Místecku. Nehoda se stala ještě před svítáním, ale její vyšetřování a odstraňování trvalo až do rozbřesku. Někteří motoristé čekali desítky minut.

„Podle dosavadních informací došlo ke střetu dvou osobních vozidel jedoucích od vodní nádrže Šance s nákladním vozidlem s návěsem, který původně směřoval k Bílé, ale protože vjel do úseku silnice, kde je pro nákladní vozidla zákaz vjezdu, snažil se otočit. Musíme zdůraznit, že řidič kamionu nerespektoval několik světelných upozornění na zákaz vjezdu do úseku, který je aktuálně pro nákladní vozidla nesjízdný. Při nehodě došlo ke zranění čtyř mužů z osobních vozidel, všichni byli předáni do péče zdravotníků,“ doplnila pro Deník informace policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Nepoučitelní kamioňáci?

„Schválně, jestli se někdy dožijeme toho, aby tam ti kamioňáci na sněhu nejezdili? Jsou nepoučitelní!“ komentoval úterní událost jeden z uživatelů Facebooku na frýdecko-místeckém profilu Policejní hlídky, radary, nehody. Tamtéž se objevila také informace o víkendové nehodě, která se stala asi dvě zatáčky nad vodní nádrží Šance. S výmluvnou fotografií vozu v příkopu.

„Pro kamiony je tento úsek určitě nesjízdný, takže musí po objízdných trasách. Pro osobáky je to celkem normální, projedou v pohodě. Ale musí s rozumem, nesmí jezdit jako v létě, někteří se chovají, jako by nebyla zima,“ vyjádřil se k situaci na silnici I/56 v kopcovitém terénu plném serpentin šofér zimní údržby. Tvrdil, že mezi Bílou a Ostravicí vypotřebovaly vozy údržby desítky tun posypu.

Na obvyklé místo u benzinky v Ostravici se s počátkem zimních podmínek na cestách vrátili policisté, aby kamioňáky nerespektující zákaz vjezdu ve zmíněném úseku odchytávali. Během posledního listopadového úterý, kdy sněžení dorazilo v Moravskoslezském kraji i do nižších poloh, zastavili, pokutovali a otočili za pouhou jednu hodinu pět řidičů. Dopravní značky a světelné tabule, které upozorňují, že vozy nad dvanáct tun v zimě nahoru nesmí, jsou přitom umístěné od Frýdku-Místku přes Frýdlant nad Ostravicí až po samotnou obec Ostravice.

„Sjízdnost na Frýdecko-Místecku, včetně inkriminovaného úseku, je totožná v celém kraji. Silnice jsou pokryty zcela či částečně sněhem, a to zejména ve vyšších polohách, což vyžaduje vyšší opatrnost při jízdě a nutnost přizpůsobit rychlost,“ varovala policejní mluvčí Štětínská.

Silnici I/56 v Beskydech mezi Ostravicí a Bílou označila za významnou, hlídky jí proto věnují za nepříznivých povětrnostních podmínek maximální pozornost. „Lze konstatovat, že denně poruší zákazovou značku vjezdu několik řidičů nákladních vozidel o hmotnosti nad dvanáct tun,“ uzavřela Štětínská.