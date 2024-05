Paličkou na maso ubil svého kamaráda Pavla pětatřicetiletý Tomáš M. z Ostravy. Důvodem bylo zřejmě jeho podezření, že známý je pedofil. Na samotný útok si ale Tomáš M. nepamatuje. Proto v rámci obhajoby ve stylu: „Co si nepamatuji, to se nestalo,“ prohlásil, že se necítí být vinen.

Muž se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který tento týden vynesl definitivní verdikt. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

K hrůznému činu došlo vloni v dubnu v domě v ulici Skautské v Ostravě-Porubě. Kromě obou aktérů byl v bytě i třetí muž. Letos v březnu Krajský soud v Ostravě vyměřil Tomáši M. osmnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Muž se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který tento týden vynesl definitivní verdikt.

„Odvolání jsme jako nedůvodné zamítli,“ řekl Deníku mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že krajský soud správně rozhodl o vině i trestu. „Obžalovaný neprojevil lítost, nedoznal se,“ konstatoval Cik a dodal, že čin byl spáchán zvlášť surovým způsobem.

Bez úcty k životu

Podle státního zástupce šlo o razantní, bezcitný a surový útok. Tomáš M. nejprve muže srazil na podlahu. Kopal jej do hlavy i dalších částí těla, našlapoval na něj. Poté vzal paličku na maso. Údery směřovaly zejména do hlavy. Nakonec se kovová část uvolnila a v ruce mu zůstala dřevěná násada, kterou použil v dalším napadání. To završil několikaminutovým rdoušením. Oběť utrpěla řadu velmi závažných poranění, na následky kterých zemřela.

Prý nic neví

Obžalovaný několikrát zopakoval, že si žádného násilí není vědom, přesněji řečeno, že si na nic nepamatuje. „Toho dne jsem vypil asi tři litry vína, vzal jsem si i prášky na spaní. Nevím o žádném konfliktu. S Pavlem jsme se bavili o různých věcech. O base a tetování. Řekl jsem mu, že vypadá jako obrázek. Pak jsem šel spát,“ uvedl Tomáš M. Když se později probudil, našel Pavla ležícího v tratolišti krve.

Všude byla krev

„Viděl jsem ho celého od krve. Z hlavy mu kypala krev. Přišel jsem k němu, ležel na zádech na podlaze. Pleskl jsem ho, abych ho probral. Pak jsem mu dával masáž. Sáhl jsem mu na hrudník. Nedýchal. Zdálo se mi, že má zlomená žebra. Pak jsem asi volal policii nebo záchranku. Mám výpadky,“ uvedl Tomáš M., který nakonec připustil, že Pavla zřejmě napadl. „Nevím, kdo jiný by to mohl být,,“ řekl obžalovaný s tím, že třetí muž v bytě to udělat nemohl. Je totiž invalida na vozíku.

Tomáš M. se podle svých slov později dozvěděl, že Pavel měl mít nějaké problémy se zákonem ohledně dětí. „Možná mi to řekl. A to mohlo být příčinou všeho. Nemám totiž rád, když se ubližuje dětem a zvířatům,“ prohlásil.

Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.