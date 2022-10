"Na možný výskyt matky s dítětem v tomto domě upozornil strážníky před pár dny občan Hrušova. Po získání této informace se hlídka ihned rozhodla situaci řešit a neobydlenou budovu na ulici Divišova zkontrolovat. Prohlídkou tohoto domu pak hlídka zjistila, že vstup do vícepatrového domu není nikterak zajištěn. Samotný dům byl vybydlený, bez přívodu elektrické energie, tepla i vody," uvedl pro Deník mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů.

Matku s tříměsíčním dítětem našli strážníci v lese u Ostravy mezi bezdomovci

V jednom z pokojů v prvním patře pak strážníci nalezli matraci, kočárek, použité dětské pleny a další věci nasvědčující tomu, že by se zde mohlo zdržovat i malé dítě. "V dalších dnech již prováděly hlídky strážníků v tomto objektu následné kontroly, a to zejména v nočních hodinách. Při jedné z těchto kontrol v noci z neděle na pondělí krátce před druhou hodinou ranní strážníci objevili v jednom z pokojů matku s malým dítětem. To spalo společně s matkou na matraci přikryté peřinou," uvádí dále mluvčí.

Škola v Ostravě varovala rodiče před dětským gangem. Policie uklidňuje situaci

Matka strážníkům uvedla, že se ocitla ve složité životní situaci a v tomto domě občas přespává. Strážníci na místě zjistili, že desetiměsíční kojenec nejeví známky zanedbané péče, týrání či nemoci. Vzhledem k závažnosti situace byly na místo přizvány pracovnice orgánu sociální právní ochrany dítěte.

"Obdobný případ řešili strážníci koncem září, kdy v lese ve Staré Bělé objevili matku teprve s tříměsíčním dítětem, která tam pod stanem společně se svým dítětem a ostatními osobami bez přístřeší pobývala již delší čas," připomněl mluvčí strážníků.