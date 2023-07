/FOTO/ V uplynulých dnech to byl případ festivalu Beats for Love, podobné zkušenosti mohou mít brzy i návštěvníci Colours of Ostrava. Řeč je o alkoholem povzbuzených lidech, většinou zjevně bez domova obtěžující lidi, kteří se jdou bavit za hudbou. Co radí policie?

Bezdomovci v Ostravě, 11. července 2023. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ostravané jsou na ojedinělé případy obtěžování podnapilými osobami bez přístřeší patrně už zvyklí. Srocují se například v okolí prodejny Albert u úřadu práce v centru města, nezřídka kdy jsou vidět a slyšet také u hlavního nádraží či přímo na Masarykově náměstí. S oblibou polehávají na lavičkách na nábřeží Ostravice a mnoha dalších místech. V letním období jsou pak víc v ráži, což nyní poznávají také tisíce návštěvníků, kteří do Ostravy míří za hudbou na velké festivaly.

Osoby bez domova si oblíbily také okolí pochodů v Místecké ulici, hlavně u tramvajové zastávky Hlubina, při níž se nachází hlavní vstup do areálu – nedávno pro Beats for Love, brzy pro Colours of Ostrava. A proto je na místě, aby se návštěvníci měli na pozoru.

Bezdomovci v Ostravě: Ani když se dostaneš z ulice, nemáš vyhráno, říká Ondra

„Po výstupu z podchodu se na mě nalepil jeden ‚somrák‘ a ne a ne dát pokoj. Nebylo snadné ho ignorovat,“ popsal nedávnou zkušenost muž, který se představil jako Jura. Pavel Šárek poslal Deníku svou zkušenost elektronicky. „Ten smrad a hluk, to bylo něco. Pořád na mě cosi pořvávali. Já to přežiju, ale dokážu si představit ženské, které neví, co si počít,“ napsal ve zprávě. Podle jiných měla jedna skupina „pobudů“ u sebe i psa, což mohlo dojem zhoršit.

Obtěžoval. Skončil na záchytce

Policie musela u podobného případu obtěžování během Beats for Love zasahovat jednou. „7. července 2023 v nočních hodinách policisté řešili agresivní chování 31letého muže, a to poblíž podchodu nacházejícím se na zastávce MHD Dolní Vítkovice Hlubina. Z důvodu jeho agresivity a neuposlechnutí výzvy byl muž zajištěn a převezen na protialkoholní záchytnou stanici,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že přestupek bude dále řešen.

Kontroly lidí bez domova v Ostravě, na ulici přibývá nejen mladých

Městská policie v souvislosti s festivalem Beats for Love telefonické či jiné oznámení neevidovala, o bezdomovcích však ví. „Hlídky zařazené do bezpečnostního opatření registrovaly v průběhu konání festivalu pohyb osob bez přístřeší v okolí samotného místa konání festivalu. Situaci hlídky průběžně monitorovaly společně s kolegy z Policie ČR s cílem působit preventivně a předcházet tak protiprávnímu jednání,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů, podle něhož strážníci neměli právní důvod zasahovat. „Pokud to okolnosti vyžadují, jsou připraveni zasáhnout,“ ujistila Eva Michalíková za PČR.

Co dělat při obtěžování?

Co mají nejen návštěvníci festivalů, ale kdokoli, kdo se dostane do podobné situace, dělat? „V případě, že po lidech někdo žádá peníze nebo je jinak obtěžuje, doporučujeme, aby ho ignorovali a bez jakéhokoli komentáře pokračovali v chůzi. Jestliže je však takové jednání obtěžující a přetrvává to, doporučujeme zavolat na linku 156 případně 158,“ radí Eva Michalíková.

VIDEO: Vánoce u bezdomovců pod nemocnicí v Ostravě. Byl stromeček i ryba

Lidé však nemají nevyhnutelně volat, pokud je dotyčný neobtěžuje, jakkoli rozporuplný pocit z jeho pobytu na lavičce, zastávce či jiném místě mohou mít. „Nutno dodat, že případný výskyt osob bez přístřeší v okolí festivalu ještě nezakládá důvod pro provedení služebního úkonu či zákroku strážníky. Ze zákona mohou strážníci přistoupit k realizaci úkonu či zákroku pouze v případě, že by se tyto osoby dopouštěly protiprávního jednání,“ vysvětlil Jindřich Machů.