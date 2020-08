„Levák od začátku! Ukázalo se to u vás v Ostravě, kdy jsem za něj platil na jednom závodě startovné. Které jsem z něho pak dva měsíce tahal. Taky tu po sobě neplatil v restauraci útratu, což pak v mé přítomnosti ještě dvakrát zopakoval v Praze,“ uvedl Michal Štěpo z facebookové skupiny Běžec+.

Ten ještě dopadl dobře… na rozdíl od minimálně sedmi běžkyň, na něž podvodník vystupující jako Namorado (celé jeho nacionále má redakce k dispozici) zapůsobil. „Pod různými záminkami během tří měsíců od nich vylákal skoro padesát tisíc korun. A to byly ty, které měly odvahu se přihlásit,“ konstatoval Michal.

Zpočátku sice Namorada některé běžkyně bránily a chválily ho, že je schopen tu do Ostravy, tu do Břeclavi či Karlových Varů přijet na trénink. A rozběhat je. „Až tří týdně. Jeho apetit byl obdivuhodný. A podezřelý!“ komentoval to Michal. Podobné zkušenosti měli podle něj i v další amatérské skupině Šneci v běhu.

Bublinu okolo „běžeckého guru“ splasknul Radim Motyka, od nějž podvodník vytáhl 20 700 korun coby zálohu na nejnovější modely chytrých telefonů Aplle Iphone. Jméno i příjmení třiačtyřicetiletého R.N. ostatně odpovídalo údajům muže z Příbora, kterého policisté svého času zatkli právě pro podvody s mobily.

„Prasklo to na něho snad někdy v dubnu. Od té doby na závody v Moravskoslezském kraji nepřijel, ale vím, že na ty v Praze chodí, a asi jak vidno, dále pokračuje v lákání peněz z jiných lidí,“ upřesnila Petra za ostravské Šneky v běhu. Babeta pak za pražské Adventní běhání přidala, že i oni o něm moc dobře vědí.

Z komunity Běžci+ dorazily zvěsti o Namoradových povídačkách o onemocnění rakovinou (dva tisíce takto získal na nájem, dva další na jídlo, čtyři žádal prostřednictvím údajné přítelkyně na léky proti bolesti). „Jeho metody jsou vypilovány k dokonalosti – piluje je asi třináct let. Jinak se živit nedokáže,“ tvrdil Michal.

Když se objevilo u Namoradova profilu po docela pěkném výkonu – 30 kilometrů za 2 hodiny 40 minut v tempu 5:20 minut/kilometr – napsáno „Bezpáteřní krysa“, znamenalo to možná jeho stažení ze světa běžců. „Během jediného dne zmizel, všechny si zablokoval, smazal, zahrabal se… Na jak dlouho?“ řekl Michal.

Podle posledních zpráv se člověk ne nepodobný profesionálnímu podvodníkovi ze skupin amatérských běžců objevoval na jedné z webových seznamek. Kde zdůraznil, že trénuje na půlmaratony a maraton. Jeho jméno se ukazovalo v tabulkách běžců (coby člena Šneků) ale i diskuzích v minulosti podvedených lidí.

„O běhání mám nejraději zprávy týkající se běhu. Ještě lépe jen ty pozitivní. Ale podvodníků je pořád dost, hledají své oběti kdekoliv,“ vzkázala pětinásobná česká maratonská mistryně Petra Pastorová z Ostravy. V jejím okolí se s Namoradem sice ještě nesetkal nikdo, opatrnosti nicméně v souvislosti s ním nebude nazbyt.