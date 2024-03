Policisté a strážníci v Ostravě jsou v poměrně rozdílné situaci co do naplněnosti svých řad. Zatímco policisté svůj deficit skokově snižují, řady strážníků se příliš rozšiřovat nedaří. „Před rokem jsme měli problém s personálním obsazením policistů na území města, do začátku letošního roku se nám podařilo stáhnout skluz o padesát procent,“ uvedl ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava (PČRO) Antonín Řezníček s tím, že v Ostravě je nyní 1049 policistů ze zamýšlených 1099.

Více policistů v ulicích

Díky masivnímu náboru však očekává, ještě letos by naplněnost měla být velmi pozitivních 98 procent. To poté, kdy se policisté doškolí a absolvují povinnou službu v Praze. „Nastupují hlavně mladí policisté a policistky, kteří prioritně dělají práci hlídkové služby, takže jsou a budou více vidět v ulicích,“ popsal praktický přínos ředitel Řezníček.

Řady městské policie zůstávají i přes pravidelnou náborovou kampaň poslední tři roky v podstatě totožné – kolem 650 strážníků. Kolem padesáti jich každoročně přibude i odejde. „Personální oblast nás na rozdíl od PČRO trápí nejvíce, roční fluktuace je asi sedm procent, největší podíl na tom má přechod k jiným složkám typu PČR, vězeňské služby či Armády ČR, protože tam mohou počítat s rentou, kterou u nás nemáme,“ popsal stav ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Miroslav Plaček.

Bezpečnostní situace z pohledu samotných složek je ale v Ostravě velmi solidní. Výrazně v průběhu let stoupla například objasněnost případů, u PČRO za posledních deset let z třiceti hned na šedesát procent, naopak trestná činnost v Ostravě v tomto horizontu klesá a za posledních pět let je stabilní.

„Mezi kraji jsme v trestné činnosti ‚průměrní‘, jsme na tom zároveň lépe než velká města typu Prahy nebo Brna (detailnější statistiky všeho druhu ve fotogalerii, pozn. red.). Lidé se naučili volat na policii, dojezdové časy jsou velmi krátké,“ popsal Řezníček.

K prezentovaným datům bylo vidět souhlasné přikyvování politického spektra. „Spolupráce s veřejností se zlepšuje. Lidé chápou, že nahlášení někoho není bonzáctví, ale starost a péče o město,“ zmínil k tématu zastupitel David Witosz.