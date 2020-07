Často zmiňovaným okresem byl v minulých dnech Bruntál, kde se tamní lidé nesmířili s přijatými opatřeními, protože tam nebyl jediný pozitivně testovaný občan. „Za středu přibylo 247 nově nakažených, z toho 73 v Moravskoslezském kraji, situace je ale stálá a dočasné nárůsty způsobují plošné testy. Jediným bezpečným okresem je Bruntál, nakažený tam není nikdo a za posledních 14 dní tam byl jediný pozitivní případ,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák po dnešním zasedání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje.

Veřejně na pravou míru byly uvedeny také informace týkající se skupiny dříve označované jako „ohnisko nákazy“, tedy horníků. „V OKD nyní proběhlo 2500 testů, z toho 55 bylo pozitivních. Na dole ČSA je 250 otestovaných a nikdo není pozitivní. Od 3. června tam nebyl nakažený nikdo,“ podotkl hejtman Ivo Vondrák.

Kultura ožívá

Vyzval starosty, aby jednotlivé městské policie více dbaly na dodržování pravidla o nošení roušek, jinak se ale lidé v kraji dočkali jen pozitivních zpráv. Dobrá zpráva míří zejména za kulturou, například za dnes začínajícími Letními shakespearovskými slavnostmi.

„Jsem moc rád, že hygienici vyslyšeli požadavek na neomezení kulturního života v nepostižených regionech a že i v ostatních okresech byl zohledněn náš požadavek, aby se opatření netýkala počtu návštěvníků, ale jen způsobu ochrany,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo. V praxi to znamená, že v celém kraji platí opět celorepublikový limit tisíc osob, podmíněný pouze nošením roušky. „Chystá se nyní řada akcí a je nyní jen na zvážení pořadatelů, zda ta tisícovka lidí je pro ně smysluplná a má cenu do toho investovat,“ dodal Curylo.

„Stanovili jsme však jako podmínku pořadatelů akcí zajistit dezinfekci. Je to takto lépe vymahatelné, přičemž nedodržení lze sankcionovat pokutou až do výše tří milionů korun,“ podotkla ředitelka krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová.

Bary a koupaliště

Rozvolnění se týká také podniků, které už nemusejí zavírat ve 23 hodin, ale otevřeny mohou zůstat alespoň o hodinu déle. Na svatbách a pohřbech už také rodinní příslušníci nemusejí nosit roušku, jinak ale tato podmínka ve vnitřních prostorách zůstává v platnosti i nadále.

Výbornou zprávou je také upuštění od jakýchkoliv omezení na přírodních koupalištích. A jelikož v následujících dnech mají teploty vystoupat místy téměř ke třiceti stupňům, lze očekávat velký nával například na porubské „Vřesině“.

Fotbal stojí

Podle Pavly Svrčinové klesl počet případů, kdy hygienici nebyli schopni dohledat zdroj nákazy. Ta se ale aktuálně projevila u fotbalisty prvoligové Opavy. „Ozval se klub, že mají pozitivního hráče. Všichni v klubu proto nyní jdou na testy a poté do karantény, nařízená je i dezinfekce celého stadionu. Měli dohrávat ligu, ale takový je život. Bohužel,“ konstatovala Svrčinová.

Klíčovým ukazatelem, podle něhož se budou řídit další krajská opatření, je počet nově nakažených lidí za 14 dní přepočítaných na sto tisíc obyvatel. Hraniční cifrou bude dvacet osob. „Jakmile je počet nakažených více než dvacet osob na sto tisíc obyvatel za oněch čtrnáct dní, je to vážné a je třeba přijmout opatření,“ vysvětlil hejtman, podle čeho se budou řídit další opatření. Celokrajský průměr je nyní 55 osob, ale například na Frýdecko-Místecku je to 76 a na Karvinsku 143. Data ale zkreslují plošná testování ve firmách.

Lidé uvěřili, že nám už nebudou vládnout nemehla, říká k aktuální situaci Petr Kajnar

Zbrklá opatření přijatá minulý týden, která byla po týdnu opět upravena do rozumnějších mezí, vyvolala na tváři úšklebek spoustě lidí. Deník se podíval i do řad opozičních stran v Moravskoslezském kraji.



„Je jasné, že na takovou pandemii jsme nebyli připraveni a z toho také plynou chyby, které jsou pochopitelné a lze je víceméně snadno odpustit. Pandemie však trvá již pátý měsíc a to je dost času, aby premiér připravil postup, jak správně postupovat," míní lídr ČSSD pro podzimní volby do krajských zastupitelstev Petr Kajnar.

„Problém je za prvé v zanedbání situace na OKD, kde se o nakažených vědělo již začátkem dubna a žádná větší opatření nevznikla ani v samotném ohnisku. Za druhé v překotných opatřeních krajské hygieny pod tlakem ministra zdravotnictví Vojtěcha. Za třetí v tom, že nebyly zváženy dopady, které tak razantní rozhodnutí vyvolají. A za čtvrté, že když ministr Vojtěch pochopil, kde udělal chybu, tak se pouze omluvil, ale neodvolal nebo nekorigoval nařízená opatření," vyjmenoval Kajnar ve svých očích hlavní problémy.



„Moravané a Slezané přece dokážou pochopit a respektovat nařízení ohledně koronaviru. Prokazujeme to už čtyři měsíce, ale rádi bychom věděli dopředu, v jaké situaci budou určitá opatření nařízena. Jsme přece gramotní. Svalovat odpovědnost za chyby na hygienu není oprávněné, ta přece není stavěna na řízení krizových situací. V posledních parlamentních volbách všichni uvěřili tomu, že nám již nebudou vládnout nemehla. No, nestalo se tak."

Řídit stát jako firmu je možná dobré heslo do voleb, ale pro řízení věcí veřejných /res publica/ však existují již stokrát osvědčené postupy, kterých by bylo dobré se držet. Je jasné, že na takovou pandemii jsme nebyli připraveni a z toho také plynou chyby, které jsou pochopitelné a lze je víceméně snadno odpustit. Pandemie však trvá již pátý měsíc a to je dost času, aby premiér připravil postup, jak při nové vlně nákazy, což tato událost může být, správně postupovat. Dovolím si udělat drobný příměr k situacím, které známe již z předchozích let …procesně by stačilo opsat krizové řízení při povodních. Výšku hladiny vody nahradit počtem nakažených. Ředitel povodí by v krizovém štábu být nemusel, ale jinak by personální obsazení zůstalo téměř stejné. Starosta, primátor a zejména hejtman, který má k dispozici odborníky a ředitele všech organizací, kterých se jenom krize a opatření může dotknout. Rozhoduje on a on nese odpovědnost. Takto to ale v tomto případě nebylo. Rozhodovalo se jinak a vedení kraje to nevědělo a to je zásadní chyba.



Roušky patrně všechny neochrání, ale opatření jako takové jistě povede ke snížení počtu nových případů a v takovém případě je v pořádku. Problém je však v něčem jiném:



Za prvé jde o dlouhodobost problému a jeho zanedbání. O nakažených na OKD se vědělo již začátkem dubna a žádná větší opatření nevznikla ani v samotném ohnisku. Paní ministryně Šilerová možná rozumí financím, ale o dolech, které má svěřeny, nemá ani páru. Problémová situace na dolech s šesti tisíci zaměstnanci si vyžaduje řízení krizovým štábem. Když ne na úrovni státu, tak určitě kraje. Bohužel, takto celá věc bobtnala další dva měsíce a stát jako vlastník OKD a Krajská hygienická stanice věci jen povrchně přihlíželi bez větších funkčních řešení. OKD nakonec zavřeli, Karvinou zbytečně vystavili tlaku veřejnosti a nebyli schopni zavést ani taková opatření, aby nakonec zkratkovitě nezazmatkovali s pátečními nařízeními pro celý Kraj. Ve stručnosti mi toto celé připadá jako dlouhodobě podceněný problém, který nikdo cíleně neřídil.



Za druhé, že po obvinění z pasivity v případě OKD a pod tlakem ministra zdravotnictví Vojtěcha, krajská hygiena učinila překotné rozhodnutí, kdy nebyl čas na přípravu a projednání případných námitek. Fakt, že o nástupu opatření se vědělo již několik dní předem, připustil sám ministr Vojtěch. Bylo by přece nanejvýš logické, aby se o platnosti nařízení vědělo předem a bylo to komunikováno. Z velké části by to zamezilo negativnímu vnímání tak náhlého zásahu do života lidí.



Za třetí, že nebyl zvážen dopad, které tak razantní rozhodnutí, má na lidi a aktuálně probíhající dění v kraji. Nařízení svým rozsahem zasahuje do obrovského okruhu mnoha činností a je naprosto nemyslitelné, aby o jeho vydání rozhodovala pouze jediná osoba bez přesahu do dalších sfér chodu celého kraje. Nařízení způsobilo zastavení mnoha kulturních akcí, uzavření stovek restaurací apod. Váha takového oznámení má velký ekonomický dopad a Krajská hygiena tyto návaznosti zdaleka nevnímá a nemá na to odborníky. Je nezodpovědné, aby ministr prohlásil, že „nevěděl o probíhajících akcích v kraji“ …pokud se plánuje tak přísné opatření, je přece povinností hlavy resortu, aby měl minimálně povědomí o tom, co se v kraji, ve kterém se chystá takové opatření děje. Podléhá to totiž celé řadě návazností.



Za čtvrté, že když ministr Vojtěch pochopil, kde udělal chybu, tak se pouze omluvil, ale neodvolal nebo nekorigoval nařízená opatření. A obecně, že situace není nikým dostatečně komunikována s veřejností a že navzdory obecným informacím, že se „vše zklidní“ pak přicházejí taková opatření. Čemu pak jde věřit? Že je to pod kontrolou? Že vědí, co dělají?



Moravané a Slezané přece dokážou pochopit a respektovat nařízení ohledně koronaviru. Prokazujeme to už čtyři měsíce, ale rádi bychom věděli dopředu, v jaké situaci budou určitá opatření nařízena. Jsme přece gramotní a podobně, jako umíme přijmout fakt, že když stoupá hladina řeky a voda dosahuje k našemu prahu a předpověď ukazuje další vydatný déšť, že budeme evakuováni.



Stejně tak bychom chtěli vědět, při jakém nárůstu nakažených budou přijaty restrikce a chceme být pravidelně a přesně o situaci informováni.



Svalovat odpovědnost za chyby na hygienu není oprávněné, ta přece není stavěna na řízení krizových situací. V posledních parlamentních volbách všichni uvěřili tomu, že nám již nebudou vládnout nemehla. No, nestalo se tak. Třeba si příště lidé v Moravskoslezském kraji vyberou jinak.