Bienále 2024 v italských Benátkách očima ostravského galeristy

Už šedesáté Bienále umění se koná až do 24. listopadu v italských Benátkách. Jednotlivé přehlídky jsou jakýmsi barometrem současných výtvarných trendů na naší zeměkouli, byť určitě ne vždy reprezentují to nejpozoruhodnější, co bylo v této oblasti vytvořeno v poslední době. Petr Pavliňák, galerista a šéf ostravského Výtvarného centra Chagall, patří k pravidelným návštěvníkům této velmi prestižní akce. To byl také důvod k následujícímu rozhovoru.

Snímky z letošního Bienále Benátky 2024. Pohled do Českého a Slovenského pavilonu. | Foto: Petr Pavliňák