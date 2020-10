Neskutečné davy lidí, ale i problémy. Takové bylo září v Zoo Ostrava

/VIDEA, FOTOGALERIE/ Lidí jako much, rouškoví berani a kozí krádež. Tak se dá stručně charakterizovat měsíc září v ostravské zoo. Na zájem veřejnosti z České republiky i sousedního Polska je zvyklá, ovšem to, co se děje nyní, nemá obdoby.

Zoo Ostrava. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Neskutečné davy lidí, problematické chování některých návštěvníků a dokonce pokus o kriminální delikt. To vše v těchto dnech zažívá ostravská zoologická zahrada, která patří mezi největší atrakce Moravskoslezského kraje. Během září se do zoo přišlo podívat třikrát více lidí, než za stejné období minulého roku. Hlavní branou prošlo na 120 tisíc návštěvníků, vloni jich bylo „jen“ čtyřicet tisíc. Volné vstupy Na enormním nárůstu se podepsalo hned několik faktorů. Zřejmě největší vliv mělo zařazení zoo na seznam šedesáti turistických cílů Moravskoslezského kraje, jež mají v září a říjnu bezplatné vstupy. Důl v Odrách nabízí vstup zdarma. Jednu z podmínek programu ale nesplnil Přečíst článek › Kraj se tímto způsobem rozhodl prodloužit turistickou sezonu a nalákat do regionu návštěvníky. Na tento projekt půjde z krajské kasy přes třicet milionů korun. Svou roli sehrálo i pěkné počasí po většinu měsíce. Videa, jak nová mláďata objevují své výběhy najdete na konci článku. Obrovský zájem vedení zoologické zahrady těší, na druhé straně ale přináší i problémy. „Je to doprovázeno i komplikacemi s parkováním před zoo, kumulací lidí na hlavních návštěvnických trasách, zvýšeným množstvím odpadků a bohužel i ničením mobiliáře,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková s tím, že řada návštěvníků také nerespektuje zákaz krmení zvířat mimo vyhrazené expozice. „Lidé si neuvědomují, že za cenu vlastního pobavení mohou podáním nevhodné stravy zvířatům ublížit, dokonce způsobit jejich smrt. Vzhledem k tomu, že Zoo Ostrava chová řadu vzácných a v přírodě ohrožených druhů, mohou být škody opravdu obrovské.“ zdůraznila Nováková a dodala: „U některých druhů je v lidské péči chováno jen několik posledních desítek jedinců a ztráta každého je pro záchranný chov nevyčíslitelná. Zejména, pokud se jedná o chovnou samici.“ Odmítají roušky Zaměstnanci zoo narážejí také na jedince, kteří si s beraní tvrdohlavostí odmítají nasadit roušky ve vnitřních prostorách. „Samozřejmě je na to upozorňujeme. Někteří uposlechnou, jiní ne,“ dodala Nováková. Zoo Ostrava přišla o žirafu. Samec uhynul. Byl druhý nejstarší v ČR Přečíst článek › V areálu zoologické zahrady hlídkují i strážníci. Dohlížejí na to, aby většího zájmu veřejnosti nevyužili kapsáři, svou přítomností odrazují vandaly i další individua, napomínají také návštěvníky, kteří vcházejí do vnitřních prostor bez roušek. „Většinou stačí domluva,“ řekl mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů, podle kterého jsou problémy s dojezdem k zoologické zahradě a parkováním v jejím okolí. V minulých dnech pracovníci zoo zaznamenali i nezvyklý případ, jenž se odehrál ve výběhu malých koz kamerunských, které jsou oblíbené zejména u dětí. Ošetřovatelka zaregistrovala vyděšené mečení kozy, kterou se neznámí muži zřejmě snažili dát do batohu. „Naštěstí to skončilo jen u pokusu. Ti muži se po upozornění tvářili, že se vlastně nic neděje, že nic nedělali,“ doplnila Nováková. Případ hlášen policii nebyl. Mláďata ve výběhu Mládě hrocha obojživelného, které se v ostravské zoologické zahradě narodilo 24. července, začalo v září ve společnosti své matky objevovat venkovní výběh. #youtube|1gRgzHbM4bw|18s# Matkou hrošího mláděte je sedmiletá samice, která byla do Ostravy přivezena z anglické Zoo Whipsnade v roce 2016, otcem je o rok starší samec dovezený v říjnu loňského roku z belgické Zoo Antwerpy. Nově sestavený pár je spolu relativně krátce, ale jejich soužití je od začátku harmonické. Důkazem toho je i brzké narození prvního společného potomka. Objevovat svůj výběh začalo i mládě pandy červené. To se v ostravské zoo narodilo už 14. června, teprve v září ale začalo opouštět porodní boudu a objevovat venkovní výběh. "Není to nic neobvyklého, zhruba 90 dní trvá i mláďatům ve volné přírodě, než opustí bezpečí rodné dutiny," okomentovala chování mluvčí zoo. Zdroj: Youtube Pandy červené patří k nejtajemnějším zvířatům Asie. Tajemné zatím zůstává i mládě, které se v ostravské zoo narodilo 14. června 2020, a to nejen pro návštěvníky zoo, ale také pro chovatele. Až tři měsíce po porodu zůstávají mláďata ukryta v budkách či dutinách, ven se odvažují jen velmi zřídka. Občas je samice přenáší z jednoho úkrytu do druhého. Ostravské mládě je už poměrně velké, takže se začíná na průzkum výběhu vydávat samo. Takový okamžik se podařilo zachytit i jednomu z návštěvníků. Ze snímků je patrné, že mládě prospívá, nicméně jeho pohlaví chovatelé stále neznají. Galerie 6 fotografií v galerii ›







Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu